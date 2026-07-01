Mundial 2026, EN VIVO: hoy juegan Inglaterra-Congo y Estados Unidos-Bosnia

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Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy por los 16avos de final?
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Mundial 2026: los resultados de los partidos de 16avos jugados el martes
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Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
La familia Skrøvje llegó hace tres décadas a Tucumán. Impulsada por la fe, construyó una iglesia y una cafetería en los Valles. Hoy, ese espacio les permite conectar con sus raíces y seguir la Copa del Mundo.Ver más
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Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca
En una noche demorada por el clima, México liquidó el pleito en 10 minutos de pura contundencia con goles de Quiñones y Jiménez. El Estadio Azteca fue una fiesta y el equipo mantiene su arco invicto en el Mundial.Ver más
Lo que tenés que saber
El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: Inglaterra-Congo, Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia.
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