En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: hoy juegan Inglaterra-Congo y Estados Unidos-Bosnia

FAVORITO. Con Keane como capitán, el seleccionado de Inglaterra se cruzará hoy contra Congo.
FAVORITO. Con Keane como capitán, el seleccionado de Inglaterra se cruzará hoy contra Congo. FOTO TOMADA DE X.COM/ENGLAND

Probables formaciones y la grilla de TV para una jornada imperdible.

Hace 27 Min
08:09 hs

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Lo que tenés que saber

El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: Inglaterra-Congo, Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia.

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