Cortes de GNC por la ola de frío: volvieron a restringir el suministro a estaciones e industrias para garantizar el gas en los hogares
Las distribuidoras limitaron el abastecimiento a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles ante el aumento del consumo por las bajas temperaturas. La medida rige en todo el país hasta nuevo aviso.
Resumen para apurados
- Distribuidoras de gas en Argentina restringieron el suministro de GNC e industrias ante la ola de frío para garantizar el abastecimiento en hogares y hospitales.
- Es la tercera vez en el invierno que se aplica la medida por el aumento del consumo residencial, afectando a estaciones e industrias con contratos interrumpibles del país.
- El Gobierno monitorea la demanda y las restricciones seguirán mientras dure el frío, lo que genera demoras para automovilistas y presiona al sistema energético nacional.
El intenso frío que afecta a gran parte de la Argentina volvió a poner bajo presión al sistema energético. Como consecuencia, las distribuidoras de gas retomaron las restricciones en el suministro para estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles con el objetivo de asegurar el abastecimiento a los hogares, hospitales y escuelas.
Se trata de la tercera vez en la temporada invernal que se implementa esta medida, que permanecerá vigente "hasta nuevo aviso", según confirmaron fuentes del sector.
Por qué se restringe el suministro de GNC
El aumento de la demanda residencial por las bajas temperaturas obligó a priorizar el consumo de los usuarios considerados esenciales. De acuerdo con datos del Enargas, el consumo total de gas alcanzó los 155,5 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales alrededor de 80,4 millones correspondieron a los hogares.
Desde las distribuidoras explicaron que este tipo de restricciones son habituales durante el invierno para evitar faltantes en el servicio domiciliario.
Dónde hay estaciones de GNC afectadas
Las limitaciones alcanzan a distintas provincias del país, aunque el impacto es mayor en aquellas zonas donde predominan las estaciones con contratos interrumpibles.
En la provincia de Buenos Aires, una de las regiones más afectadas es La Plata, donde solo seis estaciones cuentan con contratos firmes y pueden vender GNC hasta el cupo diario autorizado. La situación provocó largas filas de automovilistas y reclamos de taxistas y remiseros, que denunciaron demoras de varias horas para cargar combustible.
También se registran restricciones en Berisso, Ensenada, Córdoba y Santa Fe. En la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano, en cambio, la mayoría de las estaciones posee contratos firmes, por lo que el suministro continúa con normalidad dentro de los límites establecidos.
Qué diferencia hay entre un contrato firme y uno interrumpible
Las estaciones de servicio e industrias pueden contratar dos tipos de suministro de gas.
Los contratos firmes o no interrumpibles garantizan el abastecimiento incluso durante períodos de alta demanda, salvo situaciones excepcionales de emergencia energética. Por esa garantía, las empresas pagan una tarifa más elevada.
En cambio, los contratos interrumpibles permiten que las distribuidoras suspendan temporalmente el suministro cuando el sistema necesita priorizar el consumo de usuarios esenciales, como hogares, hospitales y escuelas.
El Gobierno monitorea la demanda
El Gobierno nacional y las empresas del sector energético mantienen un seguimiento permanente de la evolución del consumo para anticiparse a posibles picos de demanda durante el invierno.
Mientras continúen las bajas temperaturas, las restricciones para estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles podrían mantenerse con el objetivo de preservar el abastecimiento de gas para los usuarios prioritarios.