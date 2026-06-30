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Restringuen el expendio de gas en estaciones de servicio de Tucumán: ¿cuáles son?

La medida, por tiempo indeterminado, comenzó a regir hoy. Los usuarios podrán abastecerse en los 97 establecimientos restantes de toda la provincia.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Siete estaciones de GNC en Tucumán suspendieron la venta de gas por tiempo indeterminado desde hoy, debido a la alta demanda residencial por la ola de frío en Argentina.
  • Naturgy dispuso la medida para estaciones con contratos interrumpibles, priorizando hogares y hospitales ante un consumo residencial que triplicó los niveles habituales.
  • Se prevé que el servicio se normalice en dos o tres días al subir la temperatura, garantizando que el usuario común tenga opciones en los 97 establecimientos habilitados.
Resumen generado con IA

Debido a la ola polar que comienza a apoderarse del invierno argentino, una serie de estaciones de servicios de GNC en Tucumán deberán interrumpir el expendio por tiempo indeterminado, hasta que el abastecimiento se normalice en todo el país. En nuestra provincia serán siete de las 104 empresas que se verán afectadas.

En una entrevista concedida a Conexión Play, noticiero de la mañana de LG Play, Pablo Brunella, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Equipos Completos, buscó llevar calma a los consumidores. “Quiero darle un poco de tranquilidad a la gente. Es una cuestión pasajera que está afectando hoy el rubro del GNC. Es meramente estructural. Es un problema de infraestructura, no de producción de gas lo que tiene hoy la Argentina. Por eso, estos picos de frío están afectando directamente a la venta del GNC”.

Cortes de GNC por la ola de frío: volvieron a restringir el suministro a estaciones e industrias para garantizar el gas en los hogares

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La medida, anunciada por la distribuidora Naturgy, responde a la intensa ola polar que afecta a gran parte del país, situación que provocó un fuerte incremento de la demanda residencial de gas natural, alcanzando niveles que triplican los consumos habituales para esta época del año. Este escenario generó una situación de estrés operativo sobre el sistema de transporte del fluido proveniente de la cuenca Neuquina, obligando a priorizar el abastecimiento de los usuarios residenciales y servicios esenciales.

“La noticia que recibimos ayer de Enargas es que algunas estaciones, que tienen un contrato interrumpible, en caso de tener un pico de consumo, se le debe dar prioridad al consumo de hogares, hospitales y en algunos sectores de la industria que no pueden cortar. Por eso, se termina interrumpiendo este servicio para poder abastecer a los que sí son más importantes”, continuó su explicación Brunella.

El gobierno de Milei levantó las restricciones al gas para industrias y estaciones de GNC

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Para graficar la situación, en nuestra provincia operan 104 estaciones de servicio, aunque solamente siete cuentan con el suministro interrumpible: “Tenemos siete estaciones que tienen este tipo de contratos, por lo que no estarían vendiendo hoy GNC. No depende ni de nosotros ni de Capega. Esto es una cuestión a nivel nacional que Naturgy decide intervenir ciertas estaciones para reorganizar el consumo: “si tenemos este pico, cortamos los que tienen el contrato que son interrumpibles y que no falten en los lugares que son de primera necesidad”.

A cerca de los plazos estimados para la normalización del servicio de gas natural en las estaciones de servicio, Brunella prefirió ser cauto, pero optimista: “No sabemos si hay un plazo, pero por lo general, lo que viene sucediendo los últimos años, son dos o tres días. Son los días más fríos del invierno, en los que se complica el consumo a nivel país. Estimo que será hasta que pasen estos días de bajas temperaturas y ya vuelva a toda la normalidad”.

Para graficar el estado de situación, el empresario aseguró que “es algo totalmente estacional. Se puede cargar en cualquiera de las más de 100 estaciones que tenemos en Tucumán. Esto no afecta al usuario de GNC, que puede elegir un montón de estaciones, hay muchas variantes. Estoy casi seguro que va a ser muy corto hasta que podamos tener realmente un abastecimiento total eh para estos días de pico. Va a llevar tiempo hasta que la infraestructura y el abastecimiento que traemos del sur del país pueda alcanzar para estos días que son los más complicados”.

Tucumán: suspenden la venta de GNC en las estaciones de servicio debido al aumento en el consumo de gas

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¿Cuáles son las estaciones de servicio que interrumpieron la venta de GNC en Tucumán?

1- GNC El Bosque (avenida Belgrano y Ejército del Norte, San Miguel de Tucumán)

2- Geogas Plazoleta Dorrego (San Miguel de Tucumán)

3- GEOGAS (Camino del Perú y Belgrano, San Miguel de Tucumán)

4- Guillermina (avenida Sáenz Peña y Piedras, San Miguel de Tucumán)

5- Petroarsa (avenida Solano Vera y San Luis, Yerba Buena)

6- GNC Llorens (Concepción)

7- GNC Galván Rey (Concepción)

Desde Capega aclararon que las estaciones de servicio cuentan con abastecimiento, pero no están habilitadas para venderlo, por lo que cuando la medida sea levantada, el expendio volverá inmediatamente. 

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