Restringuen el expendio de gas en estaciones de servicio de Tucumán: ¿cuáles son?

Para graficar el estado de situación, el empresario aseguró que “es algo totalmente estacional. Se puede cargar en cualquiera de las más de 100 estaciones que tenemos en Tucumán. Esto no afecta al usuario de GNC, que puede elegir un montón de estaciones, hay muchas variantes. Estoy casi seguro que va a ser muy corto hasta que podamos tener realmente un abastecimiento total eh para estos días de pico. Va a llevar tiempo hasta que la infraestructura y el abastecimiento que traemos del sur del país pueda alcanzar para estos días que son los más complicados”.