Terremotos en Venezuela: familias de Caracas despiden a sus víctimas

Vergara encontró a su sobrino sepultado en el conjunto de viviendas del gobierno en La Guaira, donde residía. “Lo saqué de donde estaba, con toda su familia, estaba muy avanzado (en descomposición)”, relató. “Fue una experiencia horrible, sacarlo a él, a sus hijos”. Tras días luchando con las uñas en medio de las ruinas y de enfrentar trabas burocráticas, Vergara y su familia finalmente desahogaban el dolor este lunes frente al nicho de Emir mientras de un parlante salía la voz de Vicente Fernández entonando “La Muerte de un Gallero”.