Indignación en Jujuy: vandalizaron una bliblioteca popular y arrojaron los libros a una fuente

Resumen para apurados
- Vándalos destruyeron una biblioteca comunitaria en Ciudad de Nieva, Jujuy, el domingo a la madrugada, y arrojaron decenas de libros a la fuente de la Plaza de los Leones.
- El espacio funciona en una cabina telefónica reacondicionada para el intercambio de libros. Vecinos señalaron que el sitio ya había sufrido roturas de vidrios hace un mes.
- El ataque generó fuerte indignación vecinal. Los residentes rescataron los ejemplares dañados y reclamaron a las autoridades mayor seguridad y mantenimiento de la plaza.
Un nuevo episodio de vandalismo provocó indignación entre los vecinos de Ciudad de Nieva, en la provincia de Jujuy. Durante la madrugada del domingo, desconocidos destruyeron parte de la biblioteca comunitaria ubicada en la Plaza de los Leones, sacaron los libros de su interior y los arrojaron a la fuente del espacio público.
La escena fue descubierta durante las primeras horas de la mañana por vecinos que frecuentan la plaza y encontraron decenas de ejemplares flotando en el agua.
Una biblioteca pensada para fomentar la lectura
La biblioteca funciona dentro de una antigua cabina telefónica reacondicionada como un espacio de intercambio gratuito de libros. La iniciativa busca promover la lectura y permitir que cualquier vecino pueda tomar un libro, leerlo y luego devolverlo para que otra persona lo disfrute.
Sin embargo, el proyecto volvió a ser blanco del vandalismo.
"Nos dio mucha tristeza"
Uno de los primeros en advertir lo ocurrido fue Ricardo Juárez, vecino del barrio, quien relató el momento en que encontró los libros en la fuente.
"Vine esta mañana a la plaza y todos los libros estaban flotando en la Fuente de los Leones. Sacaron los libros de la biblioteca y los tiraron al agua", contó.
El vecino explicó además que no es la primera vez que el lugar sufre ataques.
"Hace un mes rompieron los vidrios de la biblioteca y todavía no los arreglaron. Como quedaron dos vidrios rotos, pudieron sacar muchos libros", señaló.
Junto con otros vecinos comenzó a rescatar los ejemplares que aún podían recuperarse.
"Nos dio mucha tristeza y nos pusimos a recogerlos. Quedaron algunos libros, pero muchos estaban en la fuente", expresó.
Reclaman mayor seguridad y mantenimiento
Tras el episodio, los vecinos pidieron reforzar el cuidado del espacio público para evitar nuevos ataques.
Juárez lamentó que nadie haya visto lo ocurrido durante la madrugada y calificó el hecho como "inconcebible".
"Es un daño. Nadie vio nada. Recién me di cuenta esta mañana", afirmó.
También comentó que muchas personas observaban los libros en el agua sin saber que pertenecían a la biblioteca comunitaria.
Piden cuidar los espacios públicos
Además del reclamo por la falta de seguridad, el vecino cuestionó el estado general de la plaza y llamó a los ciudadanos a colaborar con su mantenimiento.
"La plaza está muy sucia, nadie limpia y la gente tampoco levanta la caca de sus perros", sostuvo.
El episodio generó un fuerte repudio entre los vecinos de Ciudad de Nieva, quienes esperan que la biblioteca pueda ser reparada y continúe funcionando como un espacio gratuito de acceso a la lectura para toda la comunidad.