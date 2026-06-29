Seguridad

Indignación en Jujuy: vandalizaron una bliblioteca popular y arrojaron los libros a una fuente

Vecinos reclamaron mayor seguridad y cuidado del espacio.

Indignación en Jujuy: vandalizaron una bliblioteca popular y arrojaron los libros a una fuente
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vándalos destruyeron una biblioteca comunitaria en Ciudad de Nieva, Jujuy, el domingo a la madrugada, y arrojaron decenas de libros a la fuente de la Plaza de los Leones.
  • El espacio funciona en una cabina telefónica reacondicionada para el intercambio de libros. Vecinos señalaron que el sitio ya había sufrido roturas de vidrios hace un mes.
  • El ataque generó fuerte indignación vecinal. Los residentes rescataron los ejemplares dañados y reclamaron a las autoridades mayor seguridad y mantenimiento de la plaza.
Resumen generado con IA

Un nuevo episodio de vandalismo provocó indignación entre los vecinos de Ciudad de Nieva, en la provincia de Jujuy. Durante la madrugada del domingo, desconocidos destruyeron parte de la biblioteca comunitaria ubicada en la Plaza de los Leones, sacaron los libros de su interior y los arrojaron a la fuente del espacio público.

La escena fue descubierta durante las primeras horas de la mañana por vecinos que frecuentan la plaza y encontraron decenas de ejemplares flotando en el agua.

Una biblioteca pensada para fomentar la lectura

La biblioteca funciona dentro de una antigua cabina telefónica reacondicionada como un espacio de intercambio gratuito de libros. La iniciativa busca promover la lectura y permitir que cualquier vecino pueda tomar un libro, leerlo y luego devolverlo para que otra persona lo disfrute.

Sin embargo, el proyecto volvió a ser blanco del vandalismo.

"Nos dio mucha tristeza"

Uno de los primeros en advertir lo ocurrido fue Ricardo Juárez, vecino del barrio, quien relató el momento en que encontró los libros en la fuente.

"Vine esta mañana a la plaza y todos los libros estaban flotando en la Fuente de los Leones. Sacaron los libros de la biblioteca y los tiraron al agua", contó.

El vecino explicó además que no es la primera vez que el lugar sufre ataques.

"Hace un mes rompieron los vidrios de la biblioteca y todavía no los arreglaron. Como quedaron dos vidrios rotos, pudieron sacar muchos libros", señaló.

Junto con otros vecinos comenzó a rescatar los ejemplares que aún podían recuperarse.

"Nos dio mucha tristeza y nos pusimos a recogerlos. Quedaron algunos libros, pero muchos estaban en la fuente", expresó.

Reclaman mayor seguridad y mantenimiento

Tras el episodio, los vecinos pidieron reforzar el cuidado del espacio público para evitar nuevos ataques.

Juárez lamentó que nadie haya visto lo ocurrido durante la madrugada y calificó el hecho como "inconcebible".

"Es un daño. Nadie vio nada. Recién me di cuenta esta mañana", afirmó.

También comentó que muchas personas observaban los libros en el agua sin saber que pertenecían a la biblioteca comunitaria.

Piden cuidar los espacios públicos

Además del reclamo por la falta de seguridad, el vecino cuestionó el estado general de la plaza y llamó a los ciudadanos a colaborar con su mantenimiento.

"La plaza está muy sucia, nadie limpia y la gente tampoco levanta la caca de sus perros", sostuvo.

El episodio generó un fuerte repudio entre los vecinos de Ciudad de Nieva, quienes esperan que la biblioteca pueda ser reparada y continúe funcionando como un espacio gratuito de acceso a la lectura para toda la comunidad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”
1

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio
2

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina
3

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
4

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales
5

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
2

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Sismo en Córdoba: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Sismo en Córdoba: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Comentarios