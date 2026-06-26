Por qué en Francia están pintando las ventanas con tiza: la drástica medida ante la ola de calor

Propiedades de la tiza para mitigar el calor

Una de las razones por las que la tiza podría ser efectiva reside en las propiedades de su componente principal, el carbonato de calcio, que no solo es altamente reflectante, sino también resistente a la radiación solar. Esta propiedad ha llevado a algunos investigadores a utilizar nanopartículas de carbonato de calcio en nuevos tipos de pintura "súper blanca". "Este tipo de partículas se utilizan ampliamente en pinturas de enfriamiento radiactivo, también en nuestra pintura súper fría", dice Jiashuo Wang, estudiante de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia, que forma parte de un equipo que trabaja en pinturas refrigerantes.