Por qué en Francia están pintando las ventanas con tiza: la drástica medida ante la ola de calor

Resumen para apurados
- Escuelas y hogares en Francia pintan sus ventanas con tiza durante una ola de calor de 43°C para reducir las temperaturas interiores de forma barata.
- La mezcla de tiza de Meudon y agua crea una capa que refleja la luz. Estudios confirman que el carbonato de calcio disipa el calor eficazmente ante temperaturas extremas.
- Este método ancestral surge como alternativa sostenible ante alertas rojas por calor extremo en Europa, impulsando el desarrollo de pinturas de enfriamiento pasivo.
Ante el calor despiadado no hay aire acondicionado ni tecnología de punta que pueda mitigar la brisa caliente o los rayos encandilantes que se cuelan por la ventana, sin contar la humedad que acorta la respiración y deja sin aliento con solo abrir las puertas. Europa está en medio de una crisis climática y parece que la solución en países como Francia es regresar a los viejos y confiables métodos de tiempos más antiguos.
Mientras una ola de calor sin precedentes dispara los termómetros en Francia, algunos locales, viviendas y escuelas optaron por pintar con tiza. Este preparado elaborado en casa pareciera tener el aval científico advirtiendo que es capaz de sacar el calor de las estructuras con mayor efectividad que otros aparatos dedicados a refrescar las viviendas. El producto sencillo, barato e inesperado tiñó la ciudad de un color blanquecino, opacando los ventanales hasta no ver su interior, hasta atenuar los colores con tal de que el sol dejara de colarse.
Un remedio casero contra los 43°C
Mezclado con agua y aplicado sobre vidrio, la tiza de Meudon se estableció como el remedio casero contra el calor ante los abrasantes 43°C que llegó a marcar el termómetro al oeste de Francia, marca que se acercó al récord histórico nacional. Algunas personas usaron el material calcáreo en las ventanas de escuelas y casas particulares con la esperanza de mitigar el impacto térmico.
Al aplicarse sobre cristal la mezcla da como resultado una capa blanquecina y lechosa que deja pasar algo de luz pero refleja el calor. Un creciente número de investigaciones sugiere que este ingenioso método de refrigeración doméstica podría tener una base científica sólida.
El aval de la ciencia
Pero ante el peligro que implican temperaturas insalubres, ¿es posible que un poco de tiza pueda hacer los lugares más habitables? Para la ciencia parece ser una gran herramienta, algo que se comprueba en los lugares donde se utiliza la cobertura clara no solo por estética sino también por su efecto refrescante. De acuerdo con un informe de la BBC, la pintura blanca comercial aplicada sobre una superficie puede reducir la temperatura en el lado opuesto en al menos 1,7 °C con respecto a la temperatura ambiente al mediodía.
Se ha demostrado que las pinturas especialmente desarrolladas para maximizar la refrigeración, como la pintura ultrablanca, reducen la temperatura interior en varios grados, no solo al reflejar la luz solar, sino también al disipar el calor mediante un proceso conocido como "refrigeración radiactiva". Un estudio sobre este compuesto hiperreflectante reveló que podía reflejar hasta el 98,1 % de la luz solar, mientras que una fórmula anterior reflejaba el 95,5 %. Otro estudio demostró que combinarla con una capa de pintura ultranegra debajo podría reducir las temperaturas diurnas hasta en 7,6 °C (14 °F).
Propiedades de la tiza para mitigar el calor
Una de las razones por las que la tiza podría ser efectiva reside en las propiedades de su componente principal, el carbonato de calcio, que no solo es altamente reflectante, sino también resistente a la radiación solar. Esta propiedad ha llevado a algunos investigadores a utilizar nanopartículas de carbonato de calcio en nuevos tipos de pintura "súper blanca". "Este tipo de partículas se utilizan ampliamente en pinturas de enfriamiento radiactivo, también en nuestra pintura súper fría", dice Jiashuo Wang, estudiante de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia, que forma parte de un equipo que trabaja en pinturas refrigerantes.
Además, se considera que la tiza es relativamente inocua en términos de su impacto en la salud y el medio ambiente, aunque puede haber algunos riesgos para la salud respiratoria derivados del uso de este material en interiores y la inhalación de partículas.
Alerta máxima en el continente europeo
La estrategia surge en un momento crítico para Francia y Europa en general. Más de la mitad del país se encuentra bajo alerta roja por calor y decenas de miles de hogares en el oeste del territorio francés permanecieron sin electricidad en los últimos días. La intensa ola de calor continúa causando muertes y disrupciones, especialmente en Francia, España e Italia.
El miércoles la ola de calor se extendió a otras zonas de Europa Occidental. En partes de Países Bajos se emitió una alerta naranja por condiciones meteorológicas peligrosas. En algunas zonas de Reino Unido rige una inusual alerta roja por calor. Este miércoles se batieron récords de temperatura para el mes de junio, con 36,1 °C registrados en el condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra.