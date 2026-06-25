Opinión›› EDITORIAL

Inquietudes que surgen tras el decomiso de droga
Hace 5 Hs

El secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta 157, es el segundo decomiso más importante registrado en la historia de la provincia. Las investigaciones apuntan a una organización de gran escala, con logística compleja, conexiones regionales y una estructura capaz de movilizar una carga valuada en millones de dólares. Las sospechas de que la droga habría ingresado por vía aérea y de que el distrito funciona como centro de acopio agregan una dimensión aún más inquietante al escenario.

A la causa de la cocaína se suman pesquisas por comercialización de drogas sintéticas, condenas a conocidos referentes del narcotráfico provincial y un incremento sostenido de los casos que llegan a los tribunales federales.

Lo que emerge es un cuadro que no puede explicarse únicamente por una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad y del llamado “Operativo Lapacho”. También revela la creciente presencia de organizaciones criminales que operan en la región. Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno. Según datos difundidos en el contexto de la investigación, con el secuestro realizado este mes la provincia superó los 830 kilos de cocaína decomisados en lo que va de 2026, una cifra superior a la registrada en igual período del año pasado.

Cada organización descubierta puede ser una pieza de una estructura mucho más amplia. Y cada operativo exitoso confirma, al mismo tiempo, la existencia de un mercado ilegal con capacidad económica suficiente para sostener rutas, contactos, logística y mecanismos de protección. La preocupación no debería limitarse al ámbito policial o judicial porque el narcotráfico es también un fenómeno social, económico e institucional. Ampliamente se vio en América Latina que donde se consolida, aparecen otras consecuencias conocidas: violencia, corrupción, lavado de activos y deterioro de los lazos sociales. La experiencia demuestra que ignorar las señales tempranas suele ser mucho más costoso que actuar a tiempo.

Resulta llamativo que una cuestión de semejante gravedad no ocupe un lugar más central en la agenda pública. El hallazgo debería haber generado una discusión profunda sobre los controles fronterizos, la radarización del espacio aéreo, la coordinación entre las fuerzas federales y provinciales y la capacidad del sistema judicial para investigar organizaciones criminales complejas. También debería impulsar una reflexión sobre las políticas de prevención y sobre el avance del consumo problemático, una realidad que golpea cada vez con más fuerza a distintos sectores de la sociedad.

Las responsabilidades involucran no sólo a los gobiernos locales. Las autoridades nacionales tienen una responsabilidad ineludible. La lucha contra el narcotráfico exige recursos, inteligencia criminal, tecnología y presencia permanente del Estado.  Los decomisos dejan entrever que el desafío que enfrenta Tucumán es de magnitud. Cuando la droga avanza, las consecuencias suelen hacerse visibles demasiado tarde. Y para entonces, recuperar el terreno perdido resulta mucho más difícil.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria
1

El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

Las pibes del Mundial 2026: cómo es el presente de las joyitas de la Copa y qué lugar tienen en sus selecciones
2

Las pibes del Mundial 2026: cómo es el presente de las "joyitas" de la Copa y qué lugar tienen en sus selecciones

Últimos días para postular a una convocatoria para investigar con Italia: quiénes pueden postular
3

Últimos días para postular a una convocatoria para investigar con Italia: quiénes pueden postular

La batalla de las encuestas en Tucumán
4

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica
5

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

Ranking notas premium
Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
1

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio
2

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
3

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

El renglón 27 y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado
4

El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo
5

Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo

Más Noticias
El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

Crece la polémica por el proyecto contra la violencia digital que promueve Gerónimo Vargas Aignasse

Crece la polémica por el proyecto contra la violencia digital que promueve Gerónimo Vargas Aignasse

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Certamen de folclore para intérpretes: cómo participar

Certamen de folclore para intérpretes: cómo participar

Pronto en los cines: “Supergirl”, una heroína rebelde y desalineada

Pronto en los cines: “Supergirl”, una heroína rebelde y desalineada

Libros: “Publicar por primera vez es asomarse a lo desconocido”

Libros: “Publicar por primera vez es asomarse a lo desconocido”

El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

Comentarios