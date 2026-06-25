Inquietudes que surgen tras el decomiso de droga

El secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta 157, es el segundo decomiso más importante registrado en la historia de la provincia. Las investigaciones apuntan a una organización de gran escala, con logística compleja, conexiones regionales y una estructura capaz de movilizar una carga valuada en millones de dólares. Las sospechas de que la droga habría ingresado por vía aérea y de que el distrito funciona como centro de acopio agregan una dimensión aún más inquietante al escenario.
A la causa de la cocaína se suman pesquisas por comercialización de drogas sintéticas, condenas a conocidos referentes del narcotráfico provincial y un incremento sostenido de los casos que llegan a los tribunales federales.
Lo que emerge es un cuadro que no puede explicarse únicamente por una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad y del llamado “Operativo Lapacho”. También revela la creciente presencia de organizaciones criminales que operan en la región. Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno. Según datos difundidos en el contexto de la investigación, con el secuestro realizado este mes la provincia superó los 830 kilos de cocaína decomisados en lo que va de 2026, una cifra superior a la registrada en igual período del año pasado.
Cada organización descubierta puede ser una pieza de una estructura mucho más amplia. Y cada operativo exitoso confirma, al mismo tiempo, la existencia de un mercado ilegal con capacidad económica suficiente para sostener rutas, contactos, logística y mecanismos de protección. La preocupación no debería limitarse al ámbito policial o judicial porque el narcotráfico es también un fenómeno social, económico e institucional. Ampliamente se vio en América Latina que donde se consolida, aparecen otras consecuencias conocidas: violencia, corrupción, lavado de activos y deterioro de los lazos sociales. La experiencia demuestra que ignorar las señales tempranas suele ser mucho más costoso que actuar a tiempo.
Resulta llamativo que una cuestión de semejante gravedad no ocupe un lugar más central en la agenda pública. El hallazgo debería haber generado una discusión profunda sobre los controles fronterizos, la radarización del espacio aéreo, la coordinación entre las fuerzas federales y provinciales y la capacidad del sistema judicial para investigar organizaciones criminales complejas. También debería impulsar una reflexión sobre las políticas de prevención y sobre el avance del consumo problemático, una realidad que golpea cada vez con más fuerza a distintos sectores de la sociedad.
Las responsabilidades involucran no sólo a los gobiernos locales. Las autoridades nacionales tienen una responsabilidad ineludible. La lucha contra el narcotráfico exige recursos, inteligencia criminal, tecnología y presencia permanente del Estado. Los decomisos dejan entrever que el desafío que enfrenta Tucumán es de magnitud. Cuando la droga avanza, las consecuencias suelen hacerse visibles demasiado tarde. Y para entonces, recuperar el terreno perdido resulta mucho más difícil.