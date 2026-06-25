Inquietudes que surgen tras el decomiso de droga

Lo que emerge es un cuadro que no puede explicarse únicamente por una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad y del llamado “Operativo Lapacho”. También revela la creciente presencia de organizaciones criminales que operan en la región. Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno. Según datos difundidos en el contexto de la investigación, con el secuestro realizado este mes la provincia superó los 830 kilos de cocaína decomisados en lo que va de 2026, una cifra superior a la registrada en igual período del año pasado.