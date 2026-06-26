La "viuda negra" de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

Resumen para apurados
- Una agente de la PSA de 31 años fue detenida en Ezeiza tras ser acusada de drogar y robar a un hombre de 64 años en Quilmes luego de una cita pactada por una aplicación.
- La investigación comenzó por la denuncia de la víctima. Durante el allanamiento a la sospechosa, que estaba de licencia médica, se secuestraron teléfonos, relojes y perfumes.
- La Justicia de Quilmes investiga si la detenida actuaba en complicidad con una organización criminal y no descarta que aparezcan nuevas denuncias de otras víctimas.
Una mujer de 31 años acusada de cometer robos bajo la modalidad conocida como "viuda negra" fue detenida tras una investigación iniciada por la denuncia de un vecino de Quilmes que aseguró haber sido drogado y desvalijado luego de una cita pactada a través de una aplicación.
La pesquisa permitió identificar a la sospechosa y localizarla en una vivienda de Ezeiza, donde fue arrestada durante un allanamiento ordenado por la Justicia.
En el procedimiento también fueron secuestrados teléfonos celulares, relojes, perfumes, valijas, llaves, controles remotos y prendas de vestir que ahora serán sometidos a distintas pericias.
La denuncia que destapó el caso
El caso salió a la luz cuando un hombre de 64 años denunció haber conocido a "Lucía" mediante una aplicación de citas. Tras compartir una cena, ambos se dirigieron al domicilio de la víctima en Quilmes.
Según su relato, luego de consumir una bebida perdió el conocimiento y debió recibir asistencia médica. Cuando recuperó la conciencia descubrió que le faltaban diversos objetos de valor de su vivienda y radicó la denuncia.
Las tareas permitieron establecer que la principal sospechosa integra la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque al momento de los hechos se encontraba con licencia médica.
CayÃ³ una viuda negra .. integrante de la PSA pic.twitter.com/7o3KtxQcCf— Avellaneda_Real (@avellaneda_real) June 24, 2026
Ahora los investigadores intentan determinar si la mujer actuó sola o si formaba parte de una organización dedicada a captar víctimas mediante aplicaciones de citas y redes sociales para luego suministrar sustancias que provocan la pérdida de conocimiento y concretar los robos.
La causa continúa bajo la órbita de la Justicia quilmeña, que no descarta la aparición de nuevas denuncias vinculadas a la detenida.