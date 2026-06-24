Detuvieron a una agente de la PSA acusada de seducir, drogar y desvalijar a hombres que conocía por una app de citas

Una integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida acusada de haber engañado, drogado y robado a varios hombres a los que conocía mediante una aplicación de citas. Según la investigación, seducía a sus víctimas, acudía a sus domicilios y, una vez allí, las intoxicaba para despojarlas de objetos de valor.