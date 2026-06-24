Detuvieron a una agente de la PSA acusada de seducir, drogar y desvalijar a hombres que conocía por una app de citas
La mujer, de 31 años, habría contactado a sus víctimas a través de Bumble. La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 64 años que terminó internado luego de una cita. Fue en Buenos Aires.
Resumen para apurados
- Una agente de la PSA de 31 años fue detenida en Buenos Aires acusada de drogar y robar a hombres que contactaba por la app Bumble para quedarse con sus pertenencias.
- Estando de licencia psiquiátrica, la mujer fue identificada por cámaras tras la denuncia de una víctima de 64 años. En el allanamiento hallaron su uniforme y objetos robados.
- La detenida quedó a disposición judicial mientras los investigadores buscan determinar si existen más víctimas afectadas bajo esta misma modalidad de seducción y robo.
Una integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida acusada de haber engañado, drogado y robado a varios hombres a los que conocía mediante una aplicación de citas. Según la investigación, seducía a sus víctimas, acudía a sus domicilios y, una vez allí, las intoxicaba para despojarlas de objetos de valor.
La sospechosa fue identificada como Lucía Fernanda Díaz Da Motta, de 31 años. De acuerdo con las autoridades, al momento de los hechos se encontraba de licencia psiquiátrica en la fuerza.
La causa que derivó en su detención comenzó con una denuncia presentada por Cayetano S., un hombre de 64 años que había conocido a la mujer a través de la aplicación Bumble.
Tras establecer contacto, ambos concretaron una cena y luego el hombre la llevó a su vivienda. Según la investigación, una vez dentro del domicilio la mujer lo drogó.
La víctima despertó horas más tarde completamente intoxicada. Un tercero dio aviso al SAME y el hombre fue trasladado primero a un hospital y luego a una clínica para recibir atención médica.
A partir de la denuncia intervino la Fiscalía N° 2 de Quilmes. Por disposición judicial, personal de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizó imágenes de cámaras de seguridad, reunió testimonios y llevó adelante distintas medidas de prueba.
El detalle que permitió identificarla
Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la pareja al edificio y, horas después, la salida de la mujer en soledad. Las imágenes la muestran retirándose con una valija, varias bolsas y una mochila que contenían los elementos sustraídos. Para entonces ya llevaba puesta una campera con capucha para ocultar su identidad.
Sin embargo, un detalle resultó clave para los investigadores: las botas de media caña con flecos que usaba cuando ingresó junto a la víctima eran las mismas que llevaba al abandonar el lugar. Ese indicio permitió avanzar en su identificación.
La División de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en el domicilio de la acusada, ubicado en el partido bonaerense de Sarandí.
Durante el procedimiento encontraron el uniforme de la PSA, cuatro teléfonos celulares con los que operaba distintos perfiles de seducción, perfumes masculinos de alta gama, relojes, llaves de casas y departamentos, controles remotos para abrir portones y vehículos, valijas y la ropa que habría utilizado durante el último hecho investigado.
Los investigadores señalaron además que Díaz Da Motta había solicitado una licencia psiquiátrica en la fuerza, argumentando una patología que le impedía desempeñar sus funciones. Sin embargo, según trascendió, en sus redes sociales publicaba videos en boliches nocturnos durante ese mismo período.
La mujer fue detenida, esposada y quedó a disposición de la Justicia, que continúa investigando si existen más víctimas vinculadas con la misma modalidad delictiva.