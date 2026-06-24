Ola polar en Argentina: cuáles son las provincias más afectadas por el brusco descenso de temperatura

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por una ola polar en Argentina este junio, tras el ingreso de aire frío que redujo las marcas térmicas hasta 4°C bajo la media.
- El SMN detectó anomalías térmicas negativas severas en el Noreste y Litoral, afectando a Corrientes y Misiones, mientras que la Patagonia mantiene sus valores usuales de invierno.
- La persistencia de esta ola polar y sus marcas inusualmente bajas genera preocupación por su impacto en la salud pública y el sistema energético durante el inicio del invierno.
La entrada de una masa de aire frío provocó un escenario de heladas y bajas temperaturas generalizado en la Argentina con la llegada del solsticio de invierno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió las alertas por frío extremo en los últimos días, advirtiendo sobre las consecuencias para la salud que implican estos pronósticos. A la vez, ante un panorama más amplio en el tiempo, el SMN reveló cuáles son las provincias que registran por estos días las anomalías de temperatura más marcadas.
El mapa de las marcas térmicas en el pronóstico semanal del SMN reveló un panorama consistente donde las anomalías negativas son el escenario preponderante. La proyección de siete días de la entidad climática es un pronóstico de variables meteorológicas en períodos de dos semanas que se separan en siete días. Así, el primer período está conformado por los días 1 a 7 y la segunda etapa por los 8 a 14, fraccionando los meses en estos lapsos.
Qué es la anomalía de temperatura y cómo se mide
Mientras la temperatura media es el valor promedio del registro diario pronosticado en °C para la semana, la anomalía de temperatura se refiere a comparaciones históricas donde se muestra la diferencia de la marca pronosticada en contraste con el comportamiento de la misma a lo largo de la historia en una región determinada. Así es que valores positivos de anomalía indican temperaturas más cálidas que el comportamiento promedio y valores negativos indican marcas más frías que la media histórica.
El SMN publicó el mapa de las anomalías donde se exhiben secuencias cartográficas con escalas de colores, donde los tonos azules corresponden a temperaturas inferiores a la media y los rojos a las superiores. Al observar el territorio, predomina una masa de aire frío donde los valores de temperatura se ubican hasta 4°C por debajo de lo habitual.
El mapa del frío extremo: qué provincias presentan las mayores anomalías
La región del Noreste y Litoral, principalmente Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, presentan los tonos azules/morados más intensos. Aquí se registra una anomalía de entre -2 °C y -3 °C, e incluso focos de -4 °C en el extremo noreste. El SMN advirtió que esta semana es notablemente más fría de lo que los habitantes de esa zona están acostumbrados para finales de junio.
Mientras que la franja central, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, junto a provincias del norte como Santiago del Estero y sectores de la Patagonia, se pinta de celeste y violeta claro. Esto representa anomalías de entre -0.5 °C y -2 °C. En la cordillera y el extremo sur, Patagonia sur y Tierra del Fuego, se observan áreas en color gris, lo que significa que en estas zonas el frío es el "normal" para la época invernal, sin desvíos llamativos respecto a su climatología habitual.