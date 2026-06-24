Ola polar en Argentina: cuáles son las provincias más afectadas por el brusco descenso de temperatura

La entrada de una masa de aire frío provocó un escenario de heladas y bajas temperaturas generalizado en la Argentina con la llegada del solsticio de invierno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió las alertas por frío extremo en los últimos días, advirtiendo sobre las consecuencias para la salud que implican estos pronósticos. A la vez, ante un panorama más amplio en el tiempo, el SMN reveló cuáles son las provincias que registran por estos días las anomalías de temperatura más marcadas.