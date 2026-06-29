El Incucai cobrará sus estudios de alta complejidad a las prepagas y las obras sociales

Esta resolución reemplaza a una normativa previa (la 97/2026) que no llegó a aplicarse debido a una revisión de costos operativos. El nuevo sistema de facturación entrará en vigencia dentro de 30 días corridos, plazo en el cual la Dirección de Administración y el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas deberán coordinar los mecanismos administrativos para iniciar el cobro a los agentes del seguro de salud.