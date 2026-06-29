El Incucai cobrará sus estudios de alta complejidad a las prepagas y las obras sociales

Resumen para apurados
- El Incucai oficializó hoy en Argentina el cobro a prepagas y obras sociales por estudios de alta complejidad para financiar y dar sostenibilidad al sistema de trasplantes.
- A través de un nuevo esquema arancelario en 30 días, el organismo recuperará gastos de insumos importados. Quienes tengan cobertura pública exclusiva seguirán exceptuados.
- La reforma busca asegurar la sostenibilidad de los trasplantes y aliviar el gasto estatal, trasladando los costos operativos de alta complejidad al sector de salud privado.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) oficializó un cambio en su política de financiamiento. A partir de ahora, las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán abonar por los estudios y prácticas que realice el Laboratorio Nacional de Inmunogenética para sus afiliados.
La medida, formalizada mediante la Resolución 235/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, establece un sistema de recupero de gastos para prestaciones vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células.
Financiamiento y protección para el sector público
El nuevo esquema diferencia claramente el origen de la cobertura del paciente. Mientras que las entidades de salud privadas y de seguridad social deberán afrontar los costos de los estudios, el Estado garantiza que las personas con cobertura pública exclusiva no se vean afectadas. En estos casos, las prestaciones seguirán siendo financiadas íntegramente por el Fondo Solidario de Trasplantes.
Desde el organismo explicaron que la decisión responde a la necesidad de solventar los altos costos operativos. El Laboratorio Nacional de Inmunogenética, clave en la tipificación de donantes y análisis de histocompatibilidad, utiliza tecnología de punta e insumos importados cuyos gastos eran absorbidos totalmente por el Incucai.
Con este mecanismo de facturación, se busca dar sostenibilidad al sistema nacional de procuración y asegurar que el laboratorio pueda seguir respondiendo a contingencias sanitarias en todo el país.
Nuevos valores y plazos de implementación
La normativa detalla un listado de aranceles para las prácticas especializadas. Entre los valores más destacados, la inscripción de un paciente en lista de espera para trasplante de órgano sólido tendrá un costo de $514.000, mientras que los estudios de HLA y anticuerpos anti-HLA (fundamentales para la compatibilidad en trasplantes de médula ósea) alcanzarán los $979.000.
También se fijaron precios para determinaciones de células CD34+ y detección de ADN libre circulante, entre otros análisis de alta complejidad.
Esta resolución reemplaza a una normativa previa (la 97/2026) que no llegó a aplicarse debido a una revisión de costos operativos. El nuevo sistema de facturación entrará en vigencia dentro de 30 días corridos, plazo en el cual la Dirección de Administración y el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas deberán coordinar los mecanismos administrativos para iniciar el cobro a los agentes del seguro de salud.