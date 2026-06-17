Entidades agroindustriales reclamaron al Congreso avanzar con la nueva Ley de Biocombustibles
Organizaciones de la producción, la industria, la academia y el trabajo instaron al Senado a tratar el proyecto impulsado por Bullrich y otros senadores. Sostuvieron que la iniciativa es clave para promover inversiones.
Resumen para apurados
- Entidades agroindustriales reclamaron recientemente en el Senado argentino avanzar con la Ley de Biocombustibles para generar previsibilidad e inversiones en el sector.
- El proyecto de ley propone un marco de 15 años y elevar la mezcla obligatoria de bioetanol al 15% en un año, priorizando materias primas locales como caña de azúcar y maíz.
- El sector espera que la norma fortalezca las economías regionales, reduzca la importación de combustibles y habilite el uso de vehículos con motores flex fuel en el país.
Un amplio grupo de entidades vinculadas a la producción, la industria, el trabajo, la academia y las cadenas de valor del bioetanol expresó su respaldo al proyecto de Ley de Biocombustibles presentado por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que la iniciativa constituye una oportunidad para fortalecer la producción nacional, impulsar inversiones, generar empleo y avanzar hacia una política energética con una visión federal y sustentable.
Las instituciones firmantes consideraron que la propuesta legislativa ofrece un marco de mayor previsibilidad para el sector de los biocombustibles y señalaron que permitirá fortalecer las economías regionales, promover nuevas inversiones y aprovechar las ventajas competitivas del país en materia agropecuaria y agroindustrial.
En el documento, las entidades destacaron la importancia estratégica del bioetanol argentino, elaborado a partir de caña de azúcar y maíz, al sostener que constituye un ejemplo de agregado de valor en origen. Según indicaron, su desarrollo permite transformar materias primas en energía, fortalecer cadenas productivas y generar actividad económica en distintas regiones del país.
Asimismo, remarcaron que una mayor incorporación de bioetanol en las naftas contribuiría a mejorar la balanza comercial mediante la reducción de importaciones de combustibles fósiles y el ahorro de divisas. En ese sentido, resaltaron que el proyecto contempla elevar la mezcla obligatoria del 12% al 15%, una medida que, según afirmaron, favorecerá la sustitución de importaciones, incrementará la demanda de maíz y caña de azúcar y profundizará el proceso de industrialización de los recursos nacionales.
Las organizaciones también señalaron que la iniciativa crea condiciones para una nueva etapa de inversiones, al promover competencia, apertura económica, participación provincial y búsqueda de eficiencia en los mercados energéticos.
Finalmente, las entidades expresaron su expectativa de que el Senado avance con el tratamiento de la propuesta y destacaron la necesidad de consolidar una política energética de largo plazo que integre producción, industria, sustentabilidad y desarrollo federal.
El comunicado fue suscripto por el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad San Pablo-Tucumán, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS), Cañeros Unidos del Este (CUE) y la Unión Cañeros del Sur.
Puntos importantes del proyecto
- Plazo de la ley: se establece explícitamente que el nuevo marco regulatorio tendrá una vigencia de 15 años desde su aprobación. La norma actual fue prorrogada, con posibilidad de extensión por cinco años más.
- Cupos asegurados del 6% para caña y maíz en el 12% de mezcla obligatoria: se determina que, durante la vigencia de la ley, se mantendrán los porcentajes de corte respetando la materia prima de origen en un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y en un 6% para el producido a partir de maíz. Esto consolida la base inicial del 12% de mezcla obligatoria para naftas.
- Corte del 15% obligatorio al año de aprobarse la ley y plazos: el proyecto estipula que el porcentaje mínimo de mezcla en naftas se mantendrá en un 12%, pero ascenderá de forma fija y obligatoria al 15% de bioetanol a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. De la misma forma, el biodiésel pasará de un 7,5% inicial a un 10% obligatorio a los 12 meses.
Hoy, los mezcladores-refinadores pueden establecer un corte hasta el 15%, pero de manera voluntaria. Se estableció esta medida para paliar el aumento de precios internacionales ante la guerra en Medio Oriente, entre otras causas.
- Producción nacional en el corte obligatorio: los biocombustibles destinados a cumplir con los porcentajes de mezcla obligatoria deben ser elaborados en plantas habilitadas instaladas en la Argentina y a partir de materias primas de origen nacional. La importación para el corte obligatorio queda restringida únicamente a casos excepcionales de escasez comprobada o si el precio de paridad extranjero resulta inferior al nacional.
- Precio en el corte obligatorio con tope en la paridad de importación: se introduce un cambio estructural al fijar límites a las cotizaciones. Los precios de comercialización ofertados en un nuevo Mercado Electrónico no podrán superar los valores máximos equivalentes a computar la paridad de importación del bioetanol y del biodiésel. Estos topes serán calculados mensualmente por un organismo independiente utilizando fuentes de mercado internacionales.
- Otro dato importante es que a través del proyecto se autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel en el país para el uso de bioetanol y biodiesel.