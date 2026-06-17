Entidades agroindustriales reclamaron al Congreso avanzar con la nueva Ley de Biocombustibles

El comunicado fue suscripto por el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad San Pablo-Tucumán, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS), Cañeros Unidos del Este (CUE) y la Unión Cañeros del Sur.