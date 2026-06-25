Tensión en la industria azucarera: acusaciones, paritarias trabadas y alerta máxima en Fotia

“Tras las recientes audiencias, la postura de los paritarios industriales ha llegado a niveles de falta de respeto y subestimación que ya no podemos tolerar”, planteó el gremio en el documento. “No solo mantienen una oferta insuficiente del 20%, que condena al hambre a nuestras familias, sino que han manifestado expresiones que dejan al desnudo su desprecio por quienes generamos la riqueza de esta provincia”, agregó.