Tensión en la industria azucarera: acusaciones, paritarias trabadas y alerta máxima en Fotia
La negociación salarial entre Fotia y el CART escaló con denuncias de “maltrato” y una oferta del 20% rechazada. En medio del conflicto, las partes siguen sin acuerdo y el sindicato advierte que la relación está “al borde del quiebre”.
Resumen para apurados
- Fotia se declaró en alerta máxima en Tucumán tras rechazar la oferta salarial del 20% del CART por considerarla insuficiente para la campaña 2026-2027.
- El gremio redujo su pedido al 37% ante la propuesta patronal del 20% en cuotas. El conflicto escaló tras denuncias sindicales por supuesto maltrato y expresiones despectivas.
- La falta de acuerdo pone la relación al borde de la ruptura, amenazando la paz social en un sector clave que viene de registrar récords históricos de producción de azúcar.
La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) acusó al Centro Azucarero Regional Tucumán (CART) de desgastar las negociaciones paritarias, al considerar insuficiente la oferta salarial del 20% para toda la campaña 2026-2027 y rechazar expresiones atribuidas al sector empresario que calificó como ofensivas.
Ante este escenario, el sindicato de trabajadores azucareros declaró el estado de alerta máxima y advirtió que las relaciones entre ambas partes se encuentran al borde del quiebre.
Los representantes de Fotia y del CART han concretado una serie de reuniones para intentar acercar posiciones. En un primer momento, los empresarios propusieron una mejora del 15%, distribuido en cuatro etapas y con aplicación hasta noviembre. Posteriormente, la oferta fue elevada al 20%, aunque manteniendo el mismo esquema de pagos en cuotas.
La última propuesta presentada por los industriales contempló un incremento salarial del 20%, distribuido en tres tramos: un 8% en mayo, otro 8% en julio y el 4% restante en septiembre.
Por su parte, la Federación inició la negociación con un pedido de aumento del 40%. Con el avance del diálogo, el gremio redujo su pretensión al 38% y posteriormente al 37%. Sin embargo, pese a esos cambios en su planteo, las partes no lograron acercar posturas y las negociaciones continúan sin acuerdo.
Hoy, las partes mantienen una nueva reunión bajo la órbita del Gobierno nacional.
Malestar
La Federación emitió en las últimas horas un duro comunicado contra los industriales tucumanos, en el que acusó al sector empresarial de “falta de respeto” y “maltrato institucional”. Más allá de las diferencias de posiciones respecto de los porcentajes de aumentos, el sindicato señaló que en el sector empresarial “han expresado al desnudo su desprecio” por los trabajadores.
“Tras las recientes audiencias, la postura de los paritarios industriales ha llegado a niveles de falta de respeto y subestimación que ya no podemos tolerar”, planteó el gremio en el documento. “No solo mantienen una oferta insuficiente del 20%, que condena al hambre a nuestras familias, sino que han manifestado expresiones que dejan al desnudo su desprecio por quienes generamos la riqueza de esta provincia”, agregó.
El gremio achacó que los industriales mostraron una conducta “insensible” y “abusiva”, a tal puto que denunciaron fuertes referencias expuestas en el marco de las negociaciones. “Se ha llegado a decir textualmente: ‘preferimos hambrearlo al obrero para que después reciban lo que le terminen ofreciendo’”, subrayó.
“Esta ‘tomada de pelo’ y este maltrato institucional ponen las relaciones al borde del quiebre definitivo. Imponer una cifra de $100.000 y argumentar que el hambre será la herramienta para doblegar nuestra voluntad es una provocación que no vamos a dejar pasar”, expresó la organización gremial, que lleva la firma del Consejo Directivo.
Fotia ratificó su rechazó a la propuesta de los privados y aclaró que “no va a permitir que se use la necesidad de los compañeros como moneda de cambio”. En ese sentido, confirmó el “estado de alerta máxima”.
Por último, envió un mensaje a los empresarios tucumanos: “Si el sector empresarial cree que con el hambre del obrero van a lograr sus objetivos, se equivocan. La dignidad de la familia azucarera no se negocia y nuestra fuerza está en la unidad. ¡Basta de desprecio! ¡Salario digno para el trabajador azucarero!”.
LA GACETA intentó comunicarse con representantes del Centro Azucarero Regional Tucumán para conocer su posición respecto de los cuestionamientos planteados por Fotia, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
Datos de la zafra 2025-2026
La campaña sucroalcoholera 2025-2026 cerró con un récord histórico de producción, impulsada principalmente por Tucumán y acompañada por Salta y Jujuy. A lo largo de 401 días de actividad, los ingenios de las tres provincias elaboraron 618 millones de litros de alcohol, de los cuales más del 80% se destinó a la producción de bioetanol para el corte obligatorio de naftas.
Tucumán volvió a encabezar la producción nacional. Diez destilerías elaboraron en conjunto 361.984.838 litros de alcohol, un 6,16 % más que en la campaña anterior, y se mantuvieron como las de mayor volumen del país.
A la vez, la exportación nacional de azúcar finalizó con un volumen récord, al alcanzar 605.509 toneladas enviadas al mercado internacional entre mayo de 2025 y abril de 2026, según cifras definitivas. Ese desempeño se tradujo en ingresos por U$S306,2 millones en valor FOB, de acuerdo con datos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).