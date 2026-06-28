Alpine dio un paso atrás en Austria y Colapinto lo sufrió

Son los pilotos las puntas de este iceberg que se derrite. ¿Qué dijo Colapinto? “No sé si fue por el calor o qué, pero en general se sintió muy mal. Aunque en el segundo entrenamiento, en tandas largas, no estábamos en una mala situación, sí es cierto que estaba un poco más fresco. En la final la pista estaba 10 grados más caliente, y sufrimos muchísimo. No sé si esto nos da una dirección a seguir, pero en líneas generales fue un fin de semana pobre. No entiendo realmente por qué nos faltó tanto ritmo en comparación con Barcelona, siendo que no es un circuito tan diferente. Tuve una salida bastante mala y después pude recuperar algunas posiciones, pero no tenía mucho más ritmo que los coches que tenía delante. Era bastante difícil adelantar y había mucho sobrecalentamiento. Los neumáticos traseros sufrían muchísimo. No podía acelerar bien a la salida de las curvas. Tuve muchísimos problemas de tracción, cargando mucha energía sobre los neumáticos en las frenadas y después sin nada de tracción a la salida de las curvas lentas”.