Alpine dio un paso atrás en Austria y Colapinto lo sufrió

Resumen para apurados
- Franco Colapinto terminó 15° con el equipo Alpine en el GP de Austria de F1 tras sufrir problemas de potencia y neumáticos, en el fin de semana menos competitivo de la escudería.
- Partiendo 16°, el piloto argentino no pudo revertir la falta de ritmo del auto frente al calor. Las demoradas actualizaciones del alerón afectaron también a su compañero Gasly.
- Pese a mantenerse quinto en constructores, el equipo retrocedió frente a sus rivales y buscará soluciones urgentes en el simulador previo al GP de Gran Bretaña en Silverstone.
Es difícil sacar cosas positivas de una actuación como la que ha tenido el equipo Alpine en el GP de Austria. A Franco Colapinto la carrera le costó: largó 16°, llegó 15°, en un fin de semana en el que el team francés no le encontró la vuelta al nuevo alerón y sufrió por las prestaciones del motor, por el desgaste de los neumáticos y por el calor. Tampoco su compañero, el francés Pierre Gasly lo pasó de maravillas, quedando 13°.
Parece una ironía, pero lo único positivo del fin de semana fueron las paradas en boxes, que esta vez no tuvieron demoras. Quizás también haya que poner en la tabla del haber el hecho de que los pilotos completaron la carrera, sumaron kilómetros y dejaron lecturas para los ingenieros frente a lo que viene. Pero nada más…
Tanto Colapinto como Gasly se pasaron toda la carrera diciendo que no tenían potencia. Fue una ironía, porque la escudería francesa anunció mejoras para la prueba en el trazado de Spielberg, pero tardó tanto en introducirlas que, al final, acabó por convertirse en el fin de semana menos competitivo de la temporada. Vale el dato: esta vez se cortó la racha de sumatoria de puntos que venía teniendo Alpine. Pese a esto, sigue 5° en la tabla de Constructores, que domina Mercedes con absoluta comodidad (y eso que los dos equipos tienen, supuestamente, el mismo motor).
Si Alpine está quinto en esa tabla, el GP austríaco se encargó de mostrar que, en la pista, fue la séptima formación. Lo superaron los Racing Bulls, incluso los Audi. Si el objetivo era acercarse a los cuatro mejores equipos (Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull), lo que pasó fue al revés: se alejó, al punto que terminó con sus autos otra vez a una vuelta de los mencionados referentes.
Si se quiere una estadística todavía más contundente del retroceso, se debe mencionar que el equipo francés obtuvo en Austria los mismos resultados este año con el A526 que con el A525 del año pasado.
Son los pilotos las puntas de este iceberg que se derrite. ¿Qué dijo Colapinto? “No sé si fue por el calor o qué, pero en general se sintió muy mal. Aunque en el segundo entrenamiento, en tandas largas, no estábamos en una mala situación, sí es cierto que estaba un poco más fresco. En la final la pista estaba 10 grados más caliente, y sufrimos muchísimo. No sé si esto nos da una dirección a seguir, pero en líneas generales fue un fin de semana pobre. No entiendo realmente por qué nos faltó tanto ritmo en comparación con Barcelona, siendo que no es un circuito tan diferente. Tuve una salida bastante mala y después pude recuperar algunas posiciones, pero no tenía mucho más ritmo que los coches que tenía delante. Era bastante difícil adelantar y había mucho sobrecalentamiento. Los neumáticos traseros sufrían muchísimo. No podía acelerar bien a la salida de las curvas. Tuve muchísimos problemas de tracción, cargando mucha energía sobre los neumáticos en las frenadas y después sin nada de tracción a la salida de las curvas lentas”.
¿Y qué dijo Gasly? “Vamos a intentar entender un poco mejor las nuevas piezas que hemos montado en el coche, ya que queda poco tiempo para Silverstone. El miércoles estaré en el simulador; tenemos que mejorar el rendimiento. La tarde en Austria ha sido un poco horrible; hemos tenido un problema de potencia desde la salida hasta la curva 4. Ha sido la carrera más complicada del año en cuanto a adherencia; el equilibrio no era el adecuado, el desgaste de los neumáticos ha sido malo”.
Después de estas declaraciones, ¿hacen falta más explicaciones de lo que pasó?
La carrera fue ganada por el británico George Russell, que así logró descontar un poco la diferencia que le lleva en el campeonato de Pilotos su compañero italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, 3° esta vez. Entre ellos culminó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mostró un buen rendimiento.
Entender qué está pasando será una carrera contrarreloj para Alpine, más todavía porque el próximo desafío, el GP de Gran Bretaña en Silverstone se concretará el próximo fin de semana. La temporada avanza y cada vez se consolida más una idea: la neblina directiva del equipo la están pagando los pilotos quienes, como ocurre en casos así, hacen lo que pueden.