El efecto Messi: cómo su último Mundial dispara el precio de las entradas y deja a muchos argentinos afuera del estadio

El escenario contrasta con los mundiales anteriores. En Rusia 2018, las entradas oficiales para la fase de grupos se ofrecían aproximadamente entre 110 y 220 dólares. En Qatar 2022, los tickets para extranjeros partían desde unos 69 dólares y llegaban a 219. En el Mundial 2026, la FIFA también anunció valores oficiales más bajos para determinadas categorías. Sin embargo, conseguir una entrada para ver a Argentina hoy se convierte en otra historia. La enorme demanda que genera la Selección, sumada a la expectativa de presenciar el último Mundial de Messi, dispara la reventa hasta cifras de miles de dólares para un solo partido: 8.100 dólares es el precio inicial de la reventa oficial de la FIFA para el partido contra Cabo Verde por los 16avos de final.