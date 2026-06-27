Copa del Mundo

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

Con el cierre de varias zonas de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya empezó a despedir a sus primeros protagonistas. Desde sorpresas como la eliminación de Uruguay hasta equipos que no lograron sumar puntos, estas son las selecciones que ya quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final.

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Doce selecciones, entre ellas Uruguay, quedaron eliminadas de la fase de grupos del Mundial 2026 de Norteamérica al no lograr los resultados para avanzar a 16avos.
  • Equipos como Haití, Turquía y Qatar cayeron prematuramente, mientras que la de Uruguay bajo la conducción de Bielsa repite el fracaso de su despedida en Qatar 2022.
  • Con estas salidas, el torneo de 48 selecciones define la conformación de los cruces de 16avos de final y determina cuáles equipos avanzarán como mejores terceros.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 comenzó a entrar en su etapa de definiciones y la fase de grupos ya dejó a sus primeros eliminados. Mientras varias selecciones aseguraron su clasificación a los 16avos de final, otras se despidieron antes de tiempo tras no conseguir los resultados necesarios para mantenerse en carrera. 

El primer equipo en quedar sin posibilidades fue Haití. El seleccionado caribeño perdió 3-0 frente a Brasil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y, tras sumar su segunda derrota consecutiva, quedó matemáticamente eliminado del Grupo C.

Poco después se confirmó la salida de Turquía. El conjunto europeo cayó frente a Paraguay en un partido en el que jugó gran parte del encuentro con un hombre más, pero no logró aprovechar la ventaja numérica y se quedó sin opciones de clasificación.

La lista continuó con Túnez, que sufrió una contundente goleada por 4-0 ante Japón, y con Jordania, que perdió 2-1 frente a Argelia. Ese resultado, además de eliminar al conjunto asiático, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Selección argentina.

Uzbekistán tampoco pudo sostener sus aspiraciones. La derrota por 5-0 frente a Portugal selló su eliminación tras dos presentaciones sin sumar puntos. Un destino similar tuvo Panamá, que cayó por la mínima ante Croacia y quedó sin chances de avanzar, incluso como uno de los mejores terceros.

En el Grupo B, Qatar también se despidió prematuramente después de perder 3-1 frente a Bosnia. La República Checa, por su parte, cerró su participación con una derrota por 3-0 frente a México que la dejó en el último lugar del Grupo A.

Curazao fue otra de las selecciones que no logró mantenerse en competencia. La caída por 2-0 frente a Costa de Marfil la condenó al último puesto del Grupo E, compartido con Alemania y Ecuador.

Irak también quedó eliminado tras sufrir una goleada por 5-0 frente a Senegal. El seleccionado asiático cerró su participación sin unidades, con apenas un gol convertido y doce recibidos, uno de los peores registros de la fase de grupos.

Sin embargo, la eliminación que más repercusión generó fue la de Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa llegó al torneo como uno de los candidatos a superar la primera ronda, pero los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde lo dejaron obligado a un resultado que finalmente no consiguió ante España. La Celeste volvió a quedarse afuera en la fase de grupos, un escenario que ya había vivido en Qatar 2022.

Arabia Saudita también quedó fuera de competencia. Tras igualar con Uruguay y ser goleada por España, necesitaba vencer a Cabo Verde en la última fecha para mantener sus esperanzas. No logró convertir y terminó despidiéndose en el último puesto del Grupo H.

Con 12 selecciones ya eliminadas, el Mundial 2026 comienza a perfilar el cuadro de los 16avos de final. En las próximas jornadas se definirán los últimos clasificados y también qué equipos lograrán avanzar como mejores terceros en el nuevo formato de 48 participantes. 

Temas Mundial 2026 MéxicoCanadáEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Más visto en Mundial 2026
Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol
1

Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida
2

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

El dólar puso en vilo al mercado más que el Mundial
3

El dólar puso en vilo al mercado más que el Mundial

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
4

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
5

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento
6

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Más Noticias
La tragedia familiar que marcó a Ernestina Pais: su padre desapareció durante la dictadura militar

La tragedia familiar que marcó a Ernestina Pais: su padre desapareció durante la dictadura militar

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol

Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Gracias vida: el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Comentarios