Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida
Con el cierre de varias zonas de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya empezó a despedir a sus primeros protagonistas. Desde sorpresas como la eliminación de Uruguay hasta equipos que no lograron sumar puntos, estas son las selecciones que ya quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final.
Resumen para apurados
- Doce selecciones, entre ellas Uruguay, quedaron eliminadas de la fase de grupos del Mundial 2026 de Norteamérica al no lograr los resultados para avanzar a 16avos.
- Equipos como Haití, Turquía y Qatar cayeron prematuramente, mientras que la de Uruguay bajo la conducción de Bielsa repite el fracaso de su despedida en Qatar 2022.
- Con estas salidas, el torneo de 48 selecciones define la conformación de los cruces de 16avos de final y determina cuáles equipos avanzarán como mejores terceros.
El Mundial 2026 comenzó a entrar en su etapa de definiciones y la fase de grupos ya dejó a sus primeros eliminados. Mientras varias selecciones aseguraron su clasificación a los 16avos de final, otras se despidieron antes de tiempo tras no conseguir los resultados necesarios para mantenerse en carrera.
El primer equipo en quedar sin posibilidades fue Haití. El seleccionado caribeño perdió 3-0 frente a Brasil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y, tras sumar su segunda derrota consecutiva, quedó matemáticamente eliminado del Grupo C.
Poco después se confirmó la salida de Turquía. El conjunto europeo cayó frente a Paraguay en un partido en el que jugó gran parte del encuentro con un hombre más, pero no logró aprovechar la ventaja numérica y se quedó sin opciones de clasificación.
La lista continuó con Túnez, que sufrió una contundente goleada por 4-0 ante Japón, y con Jordania, que perdió 2-1 frente a Argelia. Ese resultado, además de eliminar al conjunto asiático, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Selección argentina.
Uzbekistán tampoco pudo sostener sus aspiraciones. La derrota por 5-0 frente a Portugal selló su eliminación tras dos presentaciones sin sumar puntos. Un destino similar tuvo Panamá, que cayó por la mínima ante Croacia y quedó sin chances de avanzar, incluso como uno de los mejores terceros.
En el Grupo B, Qatar también se despidió prematuramente después de perder 3-1 frente a Bosnia. La República Checa, por su parte, cerró su participación con una derrota por 3-0 frente a México que la dejó en el último lugar del Grupo A.
Curazao fue otra de las selecciones que no logró mantenerse en competencia. La caída por 2-0 frente a Costa de Marfil la condenó al último puesto del Grupo E, compartido con Alemania y Ecuador.
Irak también quedó eliminado tras sufrir una goleada por 5-0 frente a Senegal. El seleccionado asiático cerró su participación sin unidades, con apenas un gol convertido y doce recibidos, uno de los peores registros de la fase de grupos.
Sin embargo, la eliminación que más repercusión generó fue la de Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa llegó al torneo como uno de los candidatos a superar la primera ronda, pero los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde lo dejaron obligado a un resultado que finalmente no consiguió ante España. La Celeste volvió a quedarse afuera en la fase de grupos, un escenario que ya había vivido en Qatar 2022.
Arabia Saudita también quedó fuera de competencia. Tras igualar con Uruguay y ser goleada por España, necesitaba vencer a Cabo Verde en la última fecha para mantener sus esperanzas. No logró convertir y terminó despidiéndose en el último puesto del Grupo H.
Con 12 selecciones ya eliminadas, el Mundial 2026 comienza a perfilar el cuadro de los 16avos de final. En las próximas jornadas se definirán los últimos clasificados y también qué equipos lograrán avanzar como mejores terceros en el nuevo formato de 48 participantes.