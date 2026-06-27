Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

Sin embargo, la eliminación que más repercusión generó fue la de Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa llegó al torneo como uno de los candidatos a superar la primera ronda, pero los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde lo dejaron obligado a un resultado que finalmente no consiguió ante España. La Celeste volvió a quedarse afuera en la fase de grupos, un escenario que ya había vivido en Qatar 2022.