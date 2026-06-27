El único habitante de Sol de Mayo no puede ver el Mundial: la última inundación se llevó su televisor

En Sol de Mayo ya no hay reuniones para ver a la Selección. Tampoco televisores encendidos, gritos de gol ni vecinos comentando las jugadas de Lionel Messi. Solo queda Lino Navarro. Desde hace más de 50 años vive en ese paraje del departamento Graneros que el agua fue vaciando lentamente. Hoy, según los pobladores de la zona, es el único habitante permanente que permanece allí. En un lugar donde alguna vez hubo familias, caminos, una escuela y casas distribuidas entre el monte, el Mundial ya no se vive como en otros rincones del país. En su caso, directamente dejó de entrar a la casa.