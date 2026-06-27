Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La Selección Argentina jugará los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami, tras clasificar como líder del Grupo J.
- El equipo de Scaloni aseguró el liderazgo de su grupo con anticipación. De avanzar, sus rivales podrían ser Australia o Egipto en octavos, y Colombia o Portugal en cuartos.
- La Albiceleste busca revalidar el título de Qatar 2022. En semis y la final asoman potencias como Brasil, Inglaterra o Francia, en un camino sin margen de error.
Con la fase de grupos del Mundial 2026 llegando a su fin, el cuadro de eliminación directa comenzó a tomar forma y la Selección Argentina ya tiene definido gran parte del camino que deberá recorrer si quiere defender el título obtenido en Qatar 2022.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación y afrontará los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, que sorprendió al quedarse con el segundo lugar del Grupo H, detrás de España.
El encuentro entre la Albiceleste y el seleccionado africano se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami. Será el primer paso de una llave que, de avanzar, podría enfrentar a Argentina con varios de los candidatos al título.
Si supera a Cabo Verde, el campeón del mundo jugará los octavos de final el martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta. Allí se mediría con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Un eventual duelo con los australianos reeditaría el enfrentamiento de los octavos de final de Qatar 2022, cuando Argentina se impuso por 2 a 1 en un partido que terminó con sufrimiento hasta el último minuto.
En los cuartos de final, programados para el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City, el panorama todavía no está completamente definido. Sin embargo, los principales candidatos para ocupar ese lugar son Colombia o Portugal, que pelean por quedarse con el primer puesto del Grupo K. Suiza también aparece como una alternativa dentro de esa parte del cuadro.
En caso de continuar avanzando, la Selección disputaría la semifinal el miércoles 15 de julio, desde las 16, nuevamente en Atlanta. Allí podrían aparecer rivales de peso como Brasil o Inglaterra, dos de los equipos que asoman como favoritos para alcanzar esa instancia.
La gran final del Mundial está prevista para el domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey. Recién en esa instancia Argentina podría cruzarse con algunos de los máximos candidatos que quedaron del otro lado del cuadro, entre ellos Francia, España, Países Bajos o Alemania.
El posible calendario de Argentina hasta la final
Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio, 19.00, vs. Cabo Verde (Miami).
Octavos de final: martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta).
Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22.00 (Kansas City).
Semifinal: miércoles 15 de julio, 16.00 (Atlanta).
Final: domingo 19 de julio, 16.00 (Nueva Jersey).
Con el primer objetivo cumplido, que era finalizar líder de su grupo, la Selección ya sabe cuál será su hoja de ruta en la fase decisiva del Mundial. A partir de ahora, cada partido será de eliminación directa y no habrá margen de error para un equipo que buscará volver a levantar la Copa del Mundo.