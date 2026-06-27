Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026

Si supera a Cabo Verde, el campeón del mundo jugará los octavos de final el martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta. Allí se mediría con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Un eventual duelo con los australianos reeditaría el enfrentamiento de los octavos de final de Qatar 2022, cuando Argentina se impuso por 2 a 1 en un partido que terminó con sufrimiento hasta el último minuto.