Es mexicano, se llama Diego Armando por Maradona y viajó sólo para ver los últimos bailes de Messi: la historia que emocionó en Arlington

Resumen para apurados
- El mexicano Diego Armando Barrón viajó a Arlington, EE. UU., para ver jugar a Lionel Messi con Argentina, motivado por presenciar los últimos partidos de la estrella.
- Barrón, de 35 años y bautizado en honor a Maradona, recibió las entradas como regalo del Día del Padre y viajó junto a su familia bajo temperaturas extremas en Texas.
- Esta historia refleja cómo figuras como Maradona y Messi logran trascender fronteras y superar la histórica rivalidad futbolística entre México y Argentina.
Bajo el sol abrasador de Texas, y entre las camisetas celestes y blancas, había unas verdes que resaltaban a lo lejos junto a dos banderas mexicanas. Cuatro personas caminaban, en el medio de miles de argentinos, empapadas de sudor por las calles que rodean el AT&T Stadium de Arlington; con 35 grados de temperatura y una sensación térmica todavía más alta. Sin embargo, mientras avanzaban eran ellos los que cantaban y arengaban a la tropa: “¡Messi, Messi!”.
La escena obligaba a detenerse porque uno de los protagonistas, que llevaba una camiseta argentina, se llamaba Diego Armando. “¿Diego Armando?”, la pregunta salió casi automáticamente. “Sí; Diego Armando Barrón”, contesta el hombre con una sonrisa amplia.
Tiene 35 años, nació en Monterrey y carga un nombre que, en México, todavía despierta curiosidad. Su padre decidió bautizarlo así por Diego Armando Maradona, el futbolista que maravillaba al mundo cuando él llegó a este mundo. “Mi papá dice que me puso ese nombre por Maradona. Era el jugador de ese tiempo”, cuenta sin cansarse de repetir una historia relatada cientos de veces.
Hay nombres que son una herencia; mientras que otros son una declaración de principios. Pero el suyo es una combinación de ambas cosas. Durante décadas, Maradona fue el símbolo del fútbol argentino y un jugador admirado por millones a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero más allá de todo, el tiempo fue el encargado de construir un puente inesperado. Ese puente se llama Lionel Messi.
Porque Diego Armando Barrón no recorrió cientos de kilómetros para ver a la selección mexicana. Viajó a Dallas con la ilusión de ver a Argentina; pero sobre todo para ver en acción a Messi. Y lo dice sin vueltas, sin la necesidad de justificar una pasión que supera cualquier bandera. “Es el mejor jugador del mundo. ¿Qué te puedo decir? No puedes perderte ver al mejor jugador del mundo en sus últimos bailes con la Selección. Esa es la pura verdad; son sus últimos bailes”, intenta justificar, como si hiciera falta, su respuesta.
En esa frase aparece el verdadero motor del viaje. La sensación de estar viviendo el final de una época; de un momento que dentro de algunos años él podrá relatar como actor protagónico, diciendo que vio con sus propios ojos los últimos partidos del futbolista que marcó una era.
No será la primera vez porque ya había tenido la oportunidad de verlo anteriormente, aunque sintió que necesitaba repetir la experiencia. Como quien vuelve a visitar un lugar sabiendo que pronto dejará de existir tal como lo conoce. Para él, además, Messi nunca fue solamente Messi.
“Revolucionó el fútbol de otra manera, es imposible no venir a verlo otra vez. Y también a todos sus compañeros. Al “Dibu” Martínez, a Mac Allister... Ver a la gente argentina disfrutar esto es algo que no experimentás con otras selecciones“, relata.
Mientras habla, alrededor pasan miles de hinchas argentinos con bombos, camisetas celestes y blancas, banderas y canciones que convierten las calles de Arlington en una extensión de cualquier rincón de nuestra tierra. Él observa todo con admiración, no se siente un extraño, pero tampoco un rival. Solamente un amante del fútbol que entiende que hay momentos que trascienden cualquier frontera. Quizá ahí esté el verdadero valor de la escena.
Durante años, Argentina y México construyeron una rivalidad deportiva que muchas veces excedió lo futbolístico. Cada enfrentamiento estuvo rodeado de historias, de declaraciones y de discusiones. Pero el fútbol también tiene la capacidad de derribar esas barreras cuando aparecen jugadores irrepetibles.
Maradona fue capaz de inspirar a un padre mexicano para elegir el nombre de su hijo, mientras que Messi consiguió que ese mismo hijo cruzara Texas para verlo una vez más.
Hay algo profundamente simbólico en esa continuidad; como si dos generaciones distintas del fútbol argentino hubieran terminado formando parte de una misma historia familiar al otro lado de la frontera.
Un regalo inolvidable
Diego Armando llegó acompañado por sus hermanos, Adrián y Martín, y por su cuñada, Beatriz. Entre risas cuentan que las entradas no fueron una compra cualquiera, sino un regalo por el Día del Padre. El mejor obsequio posible para alguien que soñaba con volver a ver al mejor jugador del planeta. “Se jugaron con el regalo. Fue algo soñado para mí”, relata mientras intenta secarse con su mano un hilo de transpiración que le cae por la sien derecha
Mientras el calor aprieta y el estadio aparece cada vez más cerca, Diego sigue caminando con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y una sonrisa imposible de disimular. Lleva un nombre que nació por culpa de Maradona y un recuerdo que quedará para siempre gracias a Messi.
A veces el fútbol encuentra formas maravillosas de unir historias que parecían imposibles, y pocas lo explican mejor que la de un mexicano llamado Diego Armando que viajó para despedir, quizá por última vez, al otro argentino que también cambió la historia del juego.