Federal A: Tucumán Central visita a Sarmiento de Resistencia en una final por la clasificación

Resumen para apurados
- Tucumán Central visita este domingo a las 16 a Sarmiento de Resistencia en Chaco, por la fecha 15 del Federal A, con el objetivo de lograr su pase a la Zona Campeonato.
- El conjunto tucumano, que marcha quinto, busca romper una racha de seis derrotas consecutivas como visitante ante un rival que marcha último en la tabla de la Zona 2.
- Conseguir la victoria será determinante para el debutante tucumano, que luego enfrentará un cierre de fixture muy exigente contra rivales directos por la clasificación.
Tucumán Central afrontará este domingo uno de los compromisos más importantes de su primera experiencia en el Torneo Federal A. Desde las 16 visitará a Sarmiento de Resistencia, por la 15ª fecha de la Zona 2, con un objetivo claro: conseguir su primera victoria como visitante y dar un paso determinante hacia la clasificación a la Zona Campeonato.
El conjunto dirigido por Walter Arrieta llega ubicado en el quinto puesto con 16 puntos, posición que hoy le permite acceder a la siguiente instancia del certamen al ser el mejor quinto de las tres zonas integradas por nueve equipos. Sin embargo, cuando apenas restan tres jornadas para el cierre de la primera fase, el margen de error es cada vez menor y cada unidad adquiere un valor determinante.
El "Rojo" construyó una campaña muy sólida en condición de local. En el Jardín de la República permanece invicto y obtuvo 16 de los 18 puntos que disputó, transformando su estadio en una verdadera fortaleza. El gran desafío pasa por mejorar su producción fuera de Tucumán, donde todavía no logró sumar en seis presentaciones.
Consciente de esa realidad, Arrieta decidió sostener la base del equipo que viene compitiendo en las últimas fechas. La única modificación será el regreso de Daniel Moyano, que cumplió la fecha de suspensión y reemplazará a Nicolás Tonini.
"Creo que será igual que todos los partidos que jugamos de visitante, muy peleados, donde el que haga las cosas con mayor concentración se llevará el partido", analizó el entrenador, convencido de que los detalles serán determinantes en un encuentro que puede marcar el futuro de su equipo en el campeonato.
Del otro lado estará un Sarmiento necesitado de puntos. El conjunto chaqueño marcha último en la Zona 2 con nueve unidades y viene de sufrir una dura derrota por 3 a 0 frente a San Martín de Formosa. El entrenador Pablo Ríos planea introducir un par de modificaciones con la intención de recuperar solidez y volver al triunfo ante su público.
Para Tucumán Central, el partido representa mucho más que tres puntos. Después de esta visita deberá afrontar un calendario exigente que incluirá los cruces frente a Sol de América, Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda, tres rivales que hoy ocupan posiciones de clasificación. Romper la racha negativa fuera de casa aparece como una necesidad para consolidar el sueño de meterse en la Zona Campeonato en su primera temporada en el Federal A.
Probables formaciones
Sarmiento: David Acuña; Ivo Di Buo, Franco Domínguez, Carlos Giménez y Nahuel Gallardo; Cristian Almirón, Lázaro Barlessi y Genaro Martínez; Max Pared, Maximiliano Ibáñez y Matías Ayala. DT: Pablo Ríos.
Tucumán Central: Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Benjamín Ruiz Rodríguez. DT: Walter Arrieta.
Cancha: Estadio Centenario (Resistencia).
Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba), asistido por Luciano Díaz y Diego Ocampo. Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva.
Toda la 15ª fecha (domingo): A las 15, Sol de América de Formosa vs. San Martín de Formosa (árbitro: Lucas Cavallero). A las 15.30, Juventud Antoniana de Salta vs. Defensores de Vilelas (Marcos Liuzzi). A las 16, Sarmiento de La Banda vs. Mitre de Posadas (Leandro Sosa Abrile). Libre: Boca Unidos.