Federal A: Tucumán Central visita a Sarmiento de Resistencia en una final por la clasificación

Para Tucumán Central, el partido representa mucho más que tres puntos. Después de esta visita deberá afrontar un calendario exigente que incluirá los cruces frente a Sol de América, Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda, tres rivales que hoy ocupan posiciones de clasificación. Romper la racha negativa fuera de casa aparece como una necesidad para consolidar el sueño de meterse en la Zona Campeonato en su primera temporada en el Federal A.