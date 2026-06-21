Tucumán Central venció a Boca Unidos y está en zona de clasificación en el Federal A

Tucumán Central volvió a demostrar que su fortaleza está en el “Jardín de la República”, ya sea en Villa Alem o en la cancha de Central Norte, en Barrio El Bosque. Con una actuación convincente, derrotó a Boca Unidos de Corrientes por 2 a 0 y a cuatro fechas del cierre de la fase inicial de la zona 2 del Torneo Federal A, se mantiene en puestos de clasificación, ilusionado con terminar como el mejor quinto de la categoría.