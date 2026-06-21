Tucumán Central venció a Boca Unidos y está en zona de clasificación en el Federal A

Resumen para apurados
- Tucumán Central venció 2-0 a Boca Unidos en Tucumán por el Torneo Federal A para mantenerse en zona de clasificación a la siguiente fase del torneo a cuatro fechas del final.
- El triunfo se consolidó con un doblete de Valentín Montenegro y la solvencia del arquero Néstor Tonini, extendiendo el invicto local del equipo de Walter Arrieta.
- El equipo busca clasificar como el mejor quinto a la zona campeonato. Para consolidar este objetivo, deberá sumar puntos como visitante en su próximo partido ante Sarmiento.
Tucumán Central volvió a demostrar que su fortaleza está en el “Jardín de la República”, ya sea en Villa Alem o en la cancha de Central Norte, en Barrio El Bosque. Con una actuación convincente, derrotó a Boca Unidos de Corrientes por 2 a 0 y a cuatro fechas del cierre de la fase inicial de la zona 2 del Torneo Federal A, se mantiene en puestos de clasificación, ilusionado con terminar como el mejor quinto de la categoría.
El conjunto dirigido por Walter Arrieta construyó una victoria sólida, sustentada en una notable producción colectiva y en la contundencia de Valentín Montenegro, autor de los dos goles del encuentro. El delantero abrió el marcador a los 32 minutos y amplió la ventaja sobre el cierre del primer tiempo, en ambas ocasiones tras asistencias de Brahian Collante.
El partido no comenzó de la mejor manera para el local. Boca Unidos generó dos situaciones claras en los primeros minutos, pero el arquero debutante Néstor Tonini respondió con seguridad en una y evitó la caída de su arco. Esas intervenciones parecieron despertar a Tucumán Central, que a partir de ahí tomó el control del juego.
Arrieta hizó un cambio posicional. Collante desequilibrando por la derecha y Matías Smith aportando profundidad por la izquierda, el “Rojo” empezó a inclinar la cancha y a generar peligro sobre el arco de Federico Quijano. El primer gol llegó luego de un centro de Collante que Benjamín Ruiz Rodríguez no pudo conectar y que Montenegro aprovechó en una segunda jugada para definir con un potente remate cruzado.
Cuando se terminaba la etapa inicial, otra gran acción de Collante terminó en el segundo tanto. El volante dejó a dos rivales en el camino, llegó hasta el fondo dentro del área y asistió a Montenegro, que solo tuvo que empujar la pelota para establecer el 2 a 0.
En el complemento, Tucumán Central mantuvo el dominio y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Matías Smith protagonizó una gran jugada individual y su remate pasó muy cerca del palo, mientras que Ruiz Rodríguez también contó con una oportunidad para convertir. Boca Unidos nunca encontró los caminos para reaccionar y prácticamente no inquietó.
Con este resultado, reafirma una campaña que tiene un dato contundente: permanece invicto como local, con cinco triunfos y un empate, registro que lo convierte en uno de los equipos más fuertes cuando juega en casa.
“Los goles llegaron en los momentos justos. Me quedo con el segundo por la gran jugada de Collante. Estamos por el buen camino y sabemos que necesitamos ganar afuera”, señaló Montenegro.
Por su parte, Arrieta destacó la reacción de su equipo luego de un inicio complicado. “Los dos errores de los primeros minutos nos despertaron. Después los chicos se concentraron en lo que tenían que hacer y ahí estuvo la diferencia. Hoy estamos clasificando, pero necesitamos sumar de visitante para seguir creciendo”, afirmó el entrenador.
Ahora viene Sarmiento en Resistencia, donde buscará sumar por primera vez como visitante y dar un paso clave por un lugar a la zona campeonato. (Producción periodística: Carlos Oardi).