Toulouse volvió a hacer historia: campeón del Top 14 con fuerte protagonismo argentino
El conjunto rojinegro derrotó 28-20 a Montpellier en la final disputada en el Stade de France y conquistó su cuarto título consecutivo. Santiago Chocobares fue titular en el campeón, mientras que Justo Piccardo apoyó un try y Domingo Miotti aportó ocho puntos para el subcampeón.
Resumen para apurados
- Toulouse venció 28-20 a Montpellier en el Stade de France y se consagró campeón del Top 14 de rugby francés por cuarta vez consecutiva, con el argentino Chocobares de titular.
- Tras irse al entretiempo 25-6, Montpellier reaccionó con un try del argentino Justo Piccardo y aportes de Domingo Miotti, pero Toulouse sostuvo la ventaja con una sólida defensa.
- Este vigesimocuarto título de Toulouse ratifica su dinastía en el rugby francés, mientras que consolida el rol protagónico y el gran futuro de los jugadores argentinos en Europa.
Toulouse volvió a demostrar por qué domina el rugby francés. En una final intensa, con momentos de gran rugby y un Montpellier que nunca dejó de pelear, el conjunto rojinegro se impuso por 28-20 en el Stade de France y conquistó el Top 14 por cuarta temporada consecutiva, una marca que confirma una dinastía pocas veces vista en la historia del torneo. El encuentro enfrentó a los dos mejores equipos de la temporada y respondió a las expectativas. Toulouse golpeó primero y construyó una ventaja que terminó siendo decisiva, aunque Montpellier reaccionó en el complemento y llegó a ilusionarse con una remontada que nunca terminó de concretarse.
El campeón impuso condiciones desde el inicio. A los siete minutos ya estaba arriba en el marcador y, con el correr de la primera etapa, fue encontrando espacios para desnivelar gracias a una mayor eficacia en los momentos determinantes. Montpellier se mantuvo en partido a través del pie de Domingo Miotti, que descontó con dos penales, pero cada intento de acercarse encontraba una respuesta inmediata del conjunto toulousain.
Antes del descanso llegó el tramo que terminó inclinando la balanza. Toulouse apoyó dos tries consecutivos y se fue al entretiempo con una ventaja de 25-6 que parecía definitiva. En apenas seis minutos pasó de controlar el encuentro a quedar muy cerca del título. Sin embargo, Montpellier salió decidido a cambiar la historia. Y el gran protagonista de esa reacción fue un argentino.
Justo Piccardo, una de las revelaciones del rugby francés durante esta temporada, ingresó antes del cierre del primer tiempo tras la lesión de Arthur Vincent y rápidamente dejó su sello. Apenas comenzado el complemento, una recuperación de Gabriel N'Gandebe terminó con una asistencia para el excentro de Los Pumas, que apoyó debajo de los palos para descontar y devolverle la ilusión al conjunto de Hérault.
Ese try representó mucho más que cinco puntos. Fue el premio a una temporada en la que Piccardo se consolidó como una de las apariciones más interesantes del campeonato francés y confirmó que puede ser una pieza importante pensando en el futuro del rugby argentino.
Montpellier ganó confianza después de esa conquista y empezó a jugar con mayor agresividad. Miotti siguió sumando desde el pie y manejó con criterio los ataques de su equipo. El apertura tucumano cerró la final con ocho puntos, producto de dos penales y una conversión, coronando una campaña sobresaliente que lo ubicó entre los máximos anotadores del Top 14.
Sin embargo, Toulouse volvió a demostrar por qué domina Francia desde hace varios años. Lejos de desesperarse ante la reacción rival, administró la ventaja con inteligencia, recuperó el control territorial y volvió a apoyarse en una defensa sólida para sostener la diferencia. Un penal convertido en el segundo tiempo estiró nuevamente la distancia y obligó a Montpellier a correr siempre desde atrás.
El descuento final apenas sirvió para decorar un marcador que nunca reflejó una amenaza real sobre el título.
El 28-20 definitivo le permitió a Toulouse alcanzar un nuevo Brennus y ratificar una era histórica. El club conquistó su vigésimo cuarto campeonato de Francia, obtuvo su cuarto título consecutivo y levantó el quinto trofeo en las últimas seis temporadas. La única excepción fue justamente Montpellier, campeón en 2022. La definición también dejó un importante protagonismo argentino.
Santiago Chocobares fue titular y disputó 78 minutos con la camiseta del campeón, aportando solidez defensiva y presencia física en una de las zonas más exigentes del campo. Aunque no pudieron jugar la final por diferentes circunstancias, Juan Cruz Mallía, lesionado, además de Efraín Elías y Tomás Rapetti también integran el plantel campeón y sumaron una nueva consagración en el rugby francés. Para Mallía y Chocobares significó el cuarto título en el Top 14, para Elías el segundo y para Rapetti el primero.
Del otro lado, además de la buena actuación de Miotti, Piccardo dejó una imagen muy positiva con su try y volvió a demostrar que su adaptación al rugby europeo fue mucho más rápida de lo esperado.
La final confirmó dos realidades. La primera es que Toulouse continúa siendo la gran potencia del rugby francés, con una generación que ya se ganó un lugar entre las mejores de la historia del club. La segunda es el excelente presente de los jugadores argentinos en el Top 14. Entre campeones, figuras y protagonistas de la definición, el rugby nacional volvió a dejar una huella importante en el torneo más competitivo de Europa.