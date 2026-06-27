Toulouse volvió a hacer historia: campeón del Top 14 con fuerte protagonismo argentino

Toulouse volvió a demostrar por qué domina el rugby francés. En una final intensa, con momentos de gran rugby y un Montpellier que nunca dejó de pelear, el conjunto rojinegro se impuso por 28-20 en el Stade de France y conquistó el Top 14 por cuarta temporada consecutiva, una marca que confirma una dinastía pocas veces vista en la historia del torneo. El encuentro enfrentó a los dos mejores equipos de la temporada y respondió a las expectativas. Toulouse golpeó primero y construyó una ventaja que terminó siendo decisiva, aunque Montpellier reaccionó en el complemento y llegó a ilusionarse con una remontada que nunca terminó de concretarse.