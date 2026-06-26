Así quedó el camino de Argentina: Cabo Verde será su rival en los 16avos del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami el viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial, tras ganar su grupo y quedar los africanos segundos.
- La Selección clasificó con anticipación tras vencer a Argelia y Austria, mientras que Cabo Verde dio la sorpresa al avanzar invicta tras empatar con España, Uruguay y Arabia.
- Este choque inédito marca el primer cruce eliminatorio de Argentina contra un rival africano. El ganador jugará en octavos ante Australia o el segundo del Grupo G.
Argentina ya tiene rival para el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final, luego de que el conjunto africano terminara segundo en el Grupo H detrás de España. El encuentro se disputará el próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.
El campeón del mundo llegó a esta instancia con una fecha de anticipación. Las victorias por 3-0 sobre Argelia y 2-0 frente a Austria le aseguraron el primer puesto del Grupo J, lo que permitió al cuerpo técnico administrar cargas de cara al cierre de la fase de grupos frente a Jordania. De hecho, Scaloni ya confirmó que Lionel Messi comenzará ese encuentro en el banco de suplentes.
Mientras Argentina esperaba conocer a su adversario, la definición del Grupo H se resolvía con dos partidos disputados en simultáneo. España, ya clasificada, derrotó 1-0 a Uruguay, que necesitaba ganar para seguir con vida en el torneo. En Houston, en tanto, Cabo Verde empató 0-0 con Arabia Saudita, un resultado que le alcanzó para quedarse con el segundo lugar gracias a los tres puntos obtenidos en la fase de grupos.
La clasificación representa un hecho histórico para el seleccionado africano. Con poco más de 525.000 habitantes, Cabo Verde es uno de los países con menor población en disputar una Copa del Mundo y, en su primera participación, ya logró meterse entre los 32 mejores equipos del torneo.
El equipo dirigido por Bubista se transformó en una de las revelaciones del Mundial. Su recorrido comenzó con un empate sin goles frente a España, uno de los candidatos al título, en un partido donde la gran figura fue el arquero Vozinha. Luego consiguió otro resultado resonante al igualar 2-2 con Uruguay. Kevin Lenini y Hélio Varela marcaron los goles que complicaron a la selección de Marcelo Bielsa y dejaron a los africanos muy cerca de la clasificación. El empate ante Arabia Saudita terminó de sellar una campaña que ya quedó en la historia del fútbol caboverdiano.
El cruce con Argentina será inédito. Nunca antes ambos seleccionados se enfrentaron en un partido oficial ni amistoso. Además, será la primera vez que la "Albiceleste" dispute un encuentro eliminatorio de un Mundial frente a un equipo africano.
Hasta ahora, los antecedentes de Argentina contra selecciones de ese continente se limitaron exclusivamente a la fase de grupos. El recuerdo más doloroso sigue siendo la derrota 1-0 frente a Camerún en el partido inaugural de Italia 1990. Después llegaron el triunfo sobre Costa de Marfil en Alemania 2006 y una extensa serie de victorias frente a Nigeria en las Copas del Mundo de 1994, 2002, 2010, 2014 y 2018.
En caso de superar a Cabo Verde, Argentina avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Australia y el segundo clasificado del Grupo G, que saldrá entre Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda. Si continúa avanzando, los cuartos de final se jugarán en Kansas City, las semifinales en Atlanta y una eventual final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Para la Selección comienza ahora otro Mundial. El de los cruces, donde cada partido vale una clasificación y donde el sueño de defender el título conseguido en Qatar dependerá de no cometer errores. El primer obstáculo ya tiene nombre: Cabo Verde, la gran sorpresa africana de esta Copa del Mundo.