Así quedó el camino de Argentina: Cabo Verde será su rival en los 16avos del Mundial 2026

El equipo dirigido por Bubista se transformó en una de las revelaciones del Mundial. Su recorrido comenzó con un empate sin goles frente a España, uno de los candidatos al título, en un partido donde la gran figura fue el arquero Vozinha. Luego consiguió otro resultado resonante al igualar 2-2 con Uruguay. Kevin Lenini y Hélio Varela marcaron los goles que complicaron a la selección de Marcelo Bielsa y dejaron a los africanos muy cerca de la clasificación. El empate ante Arabia Saudita terminó de sellar una campaña que ya quedó en la historia del fútbol caboverdiano.