Cabo Verde logró la hazaña: empató, terminó segundo y será el rival de Argentina

Houston fue el escenario de uno de los duelos más emocionantes del Mundial 2026. En el cierre del Grupo H, Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0 en un partido frenético donde el que ganaba se aseguraba el pase a la siguiente ronda. Con varias chances para ambos, fue finalmente Cabo Verde quien se benefició del resultado gracias a la derrota de Uruguay ante España. Así, consiguió una clasificación histórica en su primera Copa del Mundo.