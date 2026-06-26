Copa del Mundo

Cabo Verde logró la hazaña: empató, terminó segundo y será el rival de Argentina

Los "Tiburones Azules" fueron más que Arabia Saudita; aunque no pudieron ganarlo, la derrota de Uruguay los benefició y se metieron en la fase final en su primera participación.

26 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Cabo Verde clasificó históricamente a 16avos del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en Houston, beneficiándose de la caída de Uruguay, y será el rival de Argentina.
  • En su primera Copa del Mundo, el seleccionado africano resistió el empate gracias a una heroica actuación defensiva y del arquero Vozinha, asegurando el pase en la última fecha.
  • Este histórico logro posiciona a Cabo Verde ante el mayor desafío de su historia: enfrentar a Argentina, vigente campeona del mundo, en la fase de eliminación directa.
Resumen generado con IA

Houston fue el escenario de uno de los duelos más emocionantes del Mundial 2026. En el cierre del Grupo H, Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0 en un partido frenético donde el que ganaba se aseguraba el pase a la siguiente ronda. Con varias chances para ambos, fue finalmente Cabo Verde quien se benefició del resultado gracias a la derrota de Uruguay ante España. Así, consiguió una clasificación histórica en su primera Copa del Mundo.

Desde el pitazo inicial, el encuentro se jugó con los dientes apretados. Ambos elencos salieron a disputar cada pelota como si fuera la última, lo que derivó en un trámite friccionado y cortado por las faltas en la mitad de la cancha. Apenas a los 4 minutos, Saud Abdulhamid vio la tarjeta amarilla tras derribar a João Paulo.

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El conjunto africano tuvo la chance más clara de la primera mitad a los 22 minutos, cuando Willy Semedo encaró en el área y sacó un violento remate con destino de red. Sin embargo, el arquero saudí Mohammed Alowais respondió con una estirada monumental para ahogar el grito de gol.

En el segundo tiempo, Arabia Saudita movió el banco de suplentes con el ingreso de Musab Al Juwayr y adelantó sus líneas buscando el pase. Fue allí donde emergió la faceta más heroica de los "Tiburones Azules". Comandados por un nivel soberbio de Diney Borges, Pico Lopes y João Paulo, la zaga caboverdiana rechazó todo lo que llegó al área.

El dramatismo llegó a su punto más alto en el minuto 47 del complemento, cuando Abdullah Al Hamdan sacó un remate letal, pero Vozinha volvió a vestirse de héroe y respondió con una tremenda atajada sobre la línea para mantener el arco en cero.

Con el pitazo final, todos los jugadores corrieron hacia el banco de suplentes y siguieron en un celular los minutos finales del partido entre España y Uruguay. Con el final de ese encuentro estalló la alegría: jugadores, cuerpo técnico e hinchas se unieron en llanto y abrazos.

Cabo Verde firmó la página más importante de su historia. El próximo desafío: los campeones del mundo.

Temas Mundial 2026 Houston
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