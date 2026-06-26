DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín confirmó la salida de "Pupi" Ferreira y profundiza la renovación del plantel

El club oficializó la rescisión del contrato del extremo por motivos personales. Es la cuarta baja del mercado de pases para el equipo de Orfila.

DESPEDIDA. Luciano Pupi Ferreira rescindió su contrato por motivos personales y dejó de pertenecer a San Martín tras disputar 13 partidos oficiales.
DESPEDIDA. Luciano "Pupi" Ferreira rescindió su contrato por motivos personales y dejó de pertenecer a San Martín tras disputar 13 partidos oficiales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán oficializó la desvinculación de Luciano Ferreira por motivos personales, concretando una nueva baja en el club durante este mercado de pases.
  • Ferreira disputó 13 partidos oficiales en el club antes de acordar su salida, la cual se suma a las bajas de Facundo Pons, Benjamín Borasi y Elías López en este período.
  • Con estas salidas, el director técnico Alejandro Orfila busca reestructurar profundamente el plantel para afrontar la segunda rueda y pelear por el ascenso.
Resumen generado con IA

San Martín continúa reestructurando su plantel de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional. En las últimas horas, la comisión directiva confirmó oficialmente la desvinculación de Luciano "Pupi" Ferreira, quien dejó de pertenecer a la institución luego de acordar la rescisión de su contrato. La noticia, que ya se manejaba desde hacía varios días, fue comunicada mediante un breve mensaje difundido por el club.

"El Club A. San Martín informa que se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Luciano Ferreyra. La decisión responde a motivos estrictamente personales manifestados por el jugador", expresó la institución.

La salida de Ferreira se suma a las de Facundo Pons, Benjamín Borasi y Elías López, quienes también dejaron el club durante este mercado de pases. De esta manera, ya son cuatro las bajas confirmadas en un plantel que comenzó a modificarse tras la llegada de Alejandro Orfila, con el objetivo de cambiar la imagen mostrada durante la primera rueda y volver a meterse en la pelea por el ascenso.

Un ciclo que no terminó de despegar

El paso de Ferreira por La Ciudadela nunca logró consolidarse. El extremo llegó con el objetivo de aportar desequilibrio y velocidad por las bandas, pero alternó titularidades e ingresos desde el banco sin conseguir continuidad. 

Durante la presente temporada disputó 13 partidos oficiales, convirtió un gol y entregó una asistencia. Sin embargo, fue perdiendo terreno en la consideración de los distintos cuerpos técnicos y su salida terminó resolviéndose de común acuerdo por motivos personales.

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