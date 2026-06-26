San Martín confirmó la salida de "Pupi" Ferreira y profundiza la renovación del plantel

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó la desvinculación de Luciano Ferreira por motivos personales, concretando una nueva baja en el club durante este mercado de pases.
- Ferreira disputó 13 partidos oficiales en el club antes de acordar su salida, la cual se suma a las bajas de Facundo Pons, Benjamín Borasi y Elías López en este período.
- Con estas salidas, el director técnico Alejandro Orfila busca reestructurar profundamente el plantel para afrontar la segunda rueda y pelear por el ascenso.
San Martín continúa reestructurando su plantel de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional. En las últimas horas, la comisión directiva confirmó oficialmente la desvinculación de Luciano "Pupi" Ferreira, quien dejó de pertenecer a la institución luego de acordar la rescisión de su contrato. La noticia, que ya se manejaba desde hacía varios días, fue comunicada mediante un breve mensaje difundido por el club.
"El Club A. San Martín informa que se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Luciano Ferreyra. La decisión responde a motivos estrictamente personales manifestados por el jugador", expresó la institución.
La salida de Ferreira se suma a las de Facundo Pons, Benjamín Borasi y Elías López, quienes también dejaron el club durante este mercado de pases. De esta manera, ya son cuatro las bajas confirmadas en un plantel que comenzó a modificarse tras la llegada de Alejandro Orfila, con el objetivo de cambiar la imagen mostrada durante la primera rueda y volver a meterse en la pelea por el ascenso.
El Club A. San MartÃn informa que se dio por finalizado el vÃnculo contractual con el futbolista, Luciano Ferreyra. La decisiÃ³n responde a motivos estrictamente personales manifestados por el jugador.— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) June 26, 2026
H. ComisiÃ³n Directiva pic.twitter.com/7WpPoBAJbD
Un ciclo que no terminó de despegar
El paso de Ferreira por La Ciudadela nunca logró consolidarse. El extremo llegó con el objetivo de aportar desequilibrio y velocidad por las bandas, pero alternó titularidades e ingresos desde el banco sin conseguir continuidad.
Durante la presente temporada disputó 13 partidos oficiales, convirtió un gol y entregó una asistencia. Sin embargo, fue perdiendo terreno en la consideración de los distintos cuerpos técnicos y su salida terminó resolviéndose de común acuerdo por motivos personales.