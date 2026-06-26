San Martín confirmó la salida de "Pupi" Ferreira y profundiza la renovación del plantel

La salida de Ferreira se suma a las de Facundo Pons, Benjamín Borasi y Elías López, quienes también dejaron el club durante este mercado de pases. De esta manera, ya son cuatro las bajas confirmadas en un plantel que comenzó a modificarse tras la llegada de Alejandro Orfila, con el objetivo de cambiar la imagen mostrada durante la primera rueda y volver a meterse en la pelea por el ascenso.