San Martín apuesta por la tecnología para cambiar la compra de entradas y el ingreso a La Ciudadela

Qué cambiará para socios e hinchas

De acuerdo con la información oficial, los principales cambios serán la implementación de una nueva plataforma para la compra de entradas, la digitalización de trámites relacionados con la masa societaria y la optimización de los accesos a La Ciudadela. El convenio tendrá una vigencia inicial de 12 meses y comenzará a aplicarse de manera progresiva durante los próximos encuentros como local.