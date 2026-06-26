San Martín apuesta por la tecnología para cambiar la compra de entradas y el ingreso a La Ciudadela

Resumen para apurados
- El 26 de junio, San Martín de Tucumán firmó un acuerdo anual con Fever para digitalizar la venta de entradas y accesos a La Ciudadela con el fin de modernizar sus servicios.
- La alianza implementará una nueva ticketera digital y facilitará trámites de socios y el pago de cuotas online, optimizando los accesos al estadio de forma progresiva.
- Esta modernización busca ofrecer una experiencia más ágil, cómoda y segura para los hinchas, marcando un avance tecnológico clave en la gestión del club para el próximo año.
Mientras el plantel de Alejandro Orfila continúa con la preparación para visitar el domingo 5 de julio a Patronato, en Paraná, por la primera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional, y la dirigencia sigue atenta al mercado de pases, San Martín realizó un anuncio vinculado a la modernización de sus servicios para socios e hinchas.
La institución informó que firmó un convenio por un año con "Fever", una plataforma tecnológica dedicada a la gestión de eventos y venta de entradas, con el objetivo de implementar un nuevo sistema digital para la comercialización de tickets y la administración de distintos servicios del club.
Según explicó San Martín en un comunicado, el acuerdo contempla una nueva ticketera digital con una interfaz renovada, además de herramientas para facilitar la asociación al club y el pago de la cuota social de manera online. También prevé modificaciones en el sistema de acceso al estadio con la intención de agilizar el ingreso del público los días de partido.
La presentación fue acompañada por una campaña en redes sociales bajo las consignas "San Martín se moderniza", "Un paso hacia el futuro" y "Más tecnología, más comodidad y más agilidad", donde el club destacó que la incorporación de esta plataforma busca ofrecer una experiencia más simple y segura para los usuarios.
Â¡MÃS TECNOLOGÃA Y MEJOR SERVICIO PARA LA FAMILIA CIRUJA! ð¦ð¹— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) June 26, 2026
Como parte del compromiso asumido por esta ComisiÃ³n Directiva para modernizar nuestra casa y facilitarle el dÃa a dÃa al socio, anunciamos una alianza estratÃ©gica por un aÃ±o con Fever, plataforma tecnolÃ³gica lÃder aâ¦ pic.twitter.com/O4Zx7Kj7PF
Qué cambiará para socios e hinchas
De acuerdo con la información oficial, los principales cambios serán la implementación de una nueva plataforma para la compra de entradas, la digitalización de trámites relacionados con la masa societaria y la optimización de los accesos a La Ciudadela. El convenio tendrá una vigencia inicial de 12 meses y comenzará a aplicarse de manera progresiva durante los próximos encuentros como local.