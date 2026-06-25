La CGT descartó un nuevo paro general y lanzó un plan de lucha contra el Gobierno
La central obrera resolvió avanzar con protestas sectoriales y rotativas inspiradas en el "modelo francés", impulsar una ofensiva judicial contra la reforma laboral y comenzar a elaborar un programa político con vistas a 2027.
Resumen para apurados
- Este jueves, la CGT resolvió en Buenos Aires descartar un paro general inmediato y lanzar un plan de lucha sectorial contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.
- La estrategia aplicará un "modelo francés" con protestas rotativas y asambleas sectoriales, sumado a presentaciones judiciales de los sindicatos contra la Ley de Modernización.
- Esta presión gradual busca confluir en un paro nacional, mientras la CGT comienza a delinear un programa político con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este jueves para definir las acciones que llevará adelante frente al avance de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
Según trascendió durante el encuentro, la conducción sindical resolvió avanzar con una nueva estrategia dentro de su plan de lucha contra el Gobierno, aunque descartó por el momento la convocatoria inmediata a un paro general. La reunión fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.
Antes del inicio del encuentro, Jerónimo había anticipado que la central anunciaría nuevas medidas. "Lo que se decida saldremos a comunicarlo para poder continuar el plan de acción que ya venimos teniendo con este gobierno desde que inició este proceso político y económico", sostuvo el dirigente.
Además, cuestionó las políticas oficiales y advirtió que "este Gobierno excluye a los trabajadores" mediante medidas que, según afirmó, afectan el empleo y la producción.
Cómo será el nuevo plan de lucha de la CGT
De acuerdo con la información publicada por Infobae, uno de los principales acuerdos alcanzados fue avanzar en un esquema de protestas inspirado en el denominado "modelo francés". La estrategia reemplazaría un paro general inmediato por medidas de fuerza sectoriales, rotativas y sostenidas en el tiempo, con el objetivo de incrementar de manera gradual la presión sobre el Gobierno, consignó C5N.
El mecanismo contempla la realización de asambleas, protestas por actividad, acciones de visibilización en las calles y campañas de difusión. Posteriormente, la intención es confluir en un paro nacional y una marcha federal cuando la conducción considere que existe un escenario político favorable y logre consensuar el cronograma con las regionales y otras centrales sindicales.
La ofensiva judicial contra la reforma laboral
Otro de los temas centrales de la reunión fue la estrategia judicial frente a la Ley 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, la conducción cegetista resolvió solicitar a cada sindicato que presente recursos ante la Justicia para cuestionar las limitaciones a la denominada "ultraactividad" de los convenios colectivos y resguardar las cláusulas obligacionales un vez vencidos los acuerdos paritarios.
Además, el Consejo Directivo acordó comenzar la elaboración de un programa político con vistas a 2027. Durante la reunión también se analizó el estado de las denuncias presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las políticas laborales del Gobierno nacional y se resolvió profundizar el trabajo conjunto con otras centrales obreras para coordinar las próximas medidas de fuerza.