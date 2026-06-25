La CGT descartó un nuevo paro general y lanzó un plan de lucha contra el Gobierno

La ofensiva judicial contra la reforma laboral

Otro de los temas centrales de la reunión fue la estrategia judicial frente a la Ley 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, la conducción cegetista resolvió solicitar a cada sindicato que presente recursos ante la Justicia para cuestionar las limitaciones a la denominada "ultraactividad" de los convenios colectivos y resguardar las cláusulas obligacionales un vez vencidos los acuerdos paritarios.