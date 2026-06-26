La CGT activó un plan de lucha, pero posterga la definición de la fecha del paro con movilización

Resumen para apurados
- La CGT lanzó hoy en Buenos Aires un plan de lucha contra las reformas de Milei, postergando el paro nacional para acumular fuerza junto a otros sectores sociales y educativos.
- La central obrera optó por protestas escalonadas y recurrirá a la justicia contra la reforma laboral, priorizando coordinar reclamos con jubilados, universidades y pymes.
- El gremialismo proyecta un programa político propio para 2027, marcando la cancha al peronismo y advirtiendo a los gobernadores que deben priorizar la agenda de los trabajadores.
La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó el inicio de un "plan de acción" contra las políticas económicas de Javier Milei. Aunque la cúpula sindical ratificó que el proceso culminará en un paro nacional y una gran marcha federal, la decisión de no fijar fechas concretas refleja una estrategia de cautela y acumulación de fuerzas.
El objetivo de la central obrera es tejer una red transversal que incluya a las dos CTA, movimientos sociales, pymes y sectores educativos.
"Protesta social permanente"
Pese a la presión de los sectores más combativos -que reclamaban un paro de 36 horas o medidas inmediatas-, el Consejo Directivo optó por una "protesta social permanente" y escalonada. Según explicaron los voceros Jorge Sola, Octavio Argüello y Horacio Arreceygor, la prioridad actual es generar un clima de movilización que aglutine los reclamos de jubilados y universidades antes de lanzar el que sería el quinto paro general contra la actual administración.
En el plano judicial, la CGT redobló su ofensiva contra la reglamentación de la reforma laboral. Sola advirtió sobre la "inseguridad jurídica" que genera la norma y exigió que el fuero Contencioso Administrativo declare la inconstitucionalidad de los más de 80 artículos cuestionados. Asimismo, denunció la presión oficial para rediscutir convenios colectivos, un punto que promete judicializar cada gremio de forma individual.
Un "programa político" propio
La central sindical comenzó a mirar el largo plazo. Ante la percepción de que el rumbo económico no cederá, la CGT anunció la creación de un "programa político" propio de cara a 2027.
El mensaje busca marcarle la cancha al peronismo y, especialmente, a los gobernadores que acompañaron las iniciativas legislativas del oficialismo, al advertir que cualquier aspirante presidencial deberá priorizar el mandato de los trabajadores.