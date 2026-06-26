La CGT activó un plan de lucha, pero posterga la definición de la fecha del paro con movilización

"Protesta social permanente"

Pese a la presión de los sectores más combativos -que reclamaban un paro de 36 horas o medidas inmediatas-, el Consejo Directivo optó por una "protesta social permanente" y escalonada. Según explicaron los voceros Jorge Sola, Octavio Argüello y Horacio Arreceygor, la prioridad actual es generar un clima de movilización que aglutine los reclamos de jubilados y universidades antes de lanzar el que sería el quinto paro general contra la actual administración.