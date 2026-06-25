Atlético Tucumán: cuándo debuta, contra quién y el fixture de las primeras tres fechas del Clausura

Resumen para apurados
- La Liga Profesional de Fútbol confirmó el fixture de Atlético Tucumán para el Clausura 2026, donde debutará el domingo 26 de julio ante Independiente Rivadavia como local.
- El equipo de Julio César Falcioni afrontará dos partidos seguidos como visitante tras el debut: visitará a Central Córdoba el 30 de julio y a Huracán el 3 de agosto.
- Con el fixture definido, el "Decano" ajusta los detalles de su pretemporada para afrontar un exigente segundo semestre que definirá sus objetivos en el torneo local.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las tres primeras jornadas del Torneo Clausura 2026 y Atlético Tucumán ya tiene definido su calendario para el arranque del campeonato.
El "Decano" debutará el domingo 26 de julio, desde las 15, cuando reciba a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental José Fierro, por la primera fecha de la Zona B. Será el estreno oficial del equipo en el segundo semestre de la temporada y el reencuentro con su público.
Luego llegará el primer compromiso como visitante. Por la segunda fecha, Atlético viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro se disputará el jueves 30 de julio, a partir de las 21.15, y corresponderá al cruce interzonal del campeonato.
La tercera presentación también será fuera de Tucumán. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni visitará a Huracán el lunes 3 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
De esta manera, Atlético afrontará un inicio de torneo con un solo partido como local y dos salidas consecutivas, una de ellas ante un rival directo de la Zona B.
La primera fecha del Clausura comenzará el jueves 23 de julio con los encuentros entre Belgrano-Rosario Central y Sarmiento-Argentinos Juniors. El debut de River será el sábado 25 frente a Barracas Central, mientras que Boca visitará a Deportivo Riestra el domingo 26.
En la segunda jornada, Boca, Lanús y Tigre disputarán sus compromisos la semana siguiente debido a su participación en competencias de Conmebol, por lo que el calendario se extenderá hasta el 6 de agosto.
Con el fixture confirmado, el plantel de Atlético ya puede planificar con precisión la recta final de la pretemporada antes del comienzo oficial del Clausura 2026.