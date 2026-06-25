DeportesFútbol

Atlético Tucumán: cuándo debuta, contra quién y el fixture de las primeras tres fechas del Clausura

La Liga Profesional confirmó la programación para el inicio del segundo torneo del año y el equipo de Julio César Falcioni ya conoce su calendario oficial.

AGENDA. Atlético Tucumán ya conoce días y horarios para sus primeros tres partidos del Clausura
AGENDA. Atlético Tucumán ya conoce días y horarios para sus primeros tres partidos del Clausura
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Profesional de Fútbol confirmó el fixture de Atlético Tucumán para el Clausura 2026, donde debutará el domingo 26 de julio ante Independiente Rivadavia como local.
  • El equipo de Julio César Falcioni afrontará dos partidos seguidos como visitante tras el debut: visitará a Central Córdoba el 30 de julio y a Huracán el 3 de agosto.
  • Con el fixture definido, el "Decano" ajusta los detalles de su pretemporada para afrontar un exigente segundo semestre que definirá sus objetivos en el torneo local.
Resumen generado con IA

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las tres primeras jornadas del Torneo Clausura 2026 y Atlético Tucumán ya tiene definido su calendario para el arranque del campeonato.

El "Decano" debutará el domingo 26 de julio, desde las 15, cuando reciba a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental José Fierro, por la primera fecha de la Zona B. Será el estreno oficial del equipo en el segundo semestre de la temporada y el reencuentro con su público.

Luego llegará el primer compromiso como visitante. Por la segunda fecha, Atlético viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro se disputará el jueves 30 de julio, a partir de las 21.15, y corresponderá al cruce interzonal del campeonato.

La tercera presentación también será fuera de Tucumán. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni visitará a Huracán el lunes 3 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

De esta manera, Atlético afrontará un inicio de torneo con un solo partido como local y dos salidas consecutivas, una de ellas ante un rival directo de la Zona B.

La primera fecha del Clausura comenzará el jueves 23 de julio con los encuentros entre Belgrano-Rosario Central y Sarmiento-Argentinos Juniors. El debut de River será el sábado 25 frente a Barracas Central, mientras que Boca visitará a Deportivo Riestra el domingo 26.

En la segunda jornada, Boca, Lanús y Tigre disputarán sus compromisos la semana siguiente debido a su participación en competencias de Conmebol, por lo que el calendario se extenderá hasta el 6 de agosto.

Con el fixture confirmado, el plantel de Atlético ya puede planificar con precisión la recta final de la pretemporada antes del comienzo oficial del Clausura 2026.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
2

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
3

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
4

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno
5

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno

Más Noticias
Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

Cómo viajar desde Tucumán para ver a la Selección en el Mundial 2026: paquetes, precios y la fiebre por Messi

Cómo viajar desde Tucumán para ver a la Selección en el Mundial 2026: paquetes, precios y la fiebre por Messi

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Comentarios