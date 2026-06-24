Autocrítica, finanzas y el detrás de escena de la nueva campaña de socios en Atlético Tucumán

Según Molina, la iniciativa recupera experiencias que ya habían sido implementadas en otras etapas de la historia del club. “Esto es algo que ya se había hecho en los años 80 y 90, y también cuando se construyó la tribuna del sector 4, donde al comprar asegurabas tu lugar y tenías la butaca por dos años. En este caso es una promoción para aquellos que tienen algunos ahorros y piensan en hacer una inversión, para que esa inversión sea en el club”, señaló.