Autocrítica, finanzas y el detrás de escena de la nueva campaña de socios en Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Santiago Molina, de Atlético Tucumán, presentó nuevos planes de socios para el próximo semestre ante la crisis financiera del club y el difícil contexto económico general.
- Ante la inflación y un flojo nivel deportivo, el club congeló cuotas, lanzó el Pasaporte Monumental a largo plazo y abrió una moratoria de deudas para generar ingresos.
- Se busca recaudar fondos para el funcionamiento del club y recuperar socios, un objetivo que dependerá de que el rendimiento del equipo mejore durante el próximo semestre.
Tras el reciente anuncio institucional sobre los nuevos programas de socios y los valores de los abonos para el próximo semestre, Santiago Molina, subsecretario de Marketing de Atlético Tucumán, brindó detalles sobre las razones que impulsaron estas medidas. Además de explicar el alcance de las nuevas propuestas, se refirió a la situación financiera del club, al contexto económico que atraviesan los hinchas y a la necesidad de generar recursos para sostener el funcionamiento diario de la institución.
Priorizar al socio en tiempos difíciles
En medio de un contexto económico complejo y con un nuevo incremento de las entradas dispuesto por la AFA en el horizonte, la dirigencia decidió mantener sin modificaciones los valores de las cuotas sociales ($35.000) y los abonos semestrales.
"Es un detalle no menor teniendo en cuenta la inflación, y se mantuvo el valor de la cuota social. Decidimos priorizar el bolsillo del hincha; entendemos que no hemos tenido un buen primer semestre en lo deportivo y eso aleja un poco a la gente. Es una manera de hacerles ver que lo que nos importa es su presencia, cuidando también esos precios”, explicó Molina.
El "Pasaporte Monumental" y la necesidad de generar ingresos
Una de las novedades más importantes fue el lanzamiento del “Pasaporte Monumental”, un sistema que permite adquirir una butaca por cinco o 10 años con la cuota social incluida.
Según Molina, la iniciativa recupera experiencias que ya habían sido implementadas en otras etapas de la historia del club. “Esto es algo que ya se había hecho en los años 80 y 90, y también cuando se construyó la tribuna del sector 4, donde al comprar asegurabas tu lugar y tenías la butaca por dos años. En este caso es una promoción para aquellos que tienen algunos ahorros y piensan en hacer una inversión, para que esa inversión sea en el club”, señaló.
El dirigente también se refirió a la situación financiera actual de Atlético y explicó por qué surgió la necesidad de crear nuevas alternativas de financiamiento.
“Más que ingresos por adelantado, son ingresos extras o genuinos que no estaban pautados para esta época. Estamos viviendo una situación financiera un poco complicada; esa es la realidad. No económica, porque económicamente acabamos de aprobar un balance con 400 millones, pero financieramente el día a día del club no está pasando su mejor momento”, aseguró.
Molina explicó que parte de las dificultades se deben a créditos pendientes vinculados a transferencias de futbolistas y a las inversiones realizadas en infraestructura.
“Tenemos muchos créditos por cobrar de venta de jugadores y de pases, y eso nos trastocó mucho. Además, se hizo una inversión grande en San Andrés que retrasó muchísimo nuestro gasto diario y el frente para afrontar los gastos que significa, de por sí, la apertura del club diariamente: los empleados y obviamente los jugadores, que son el gasto más grande”, detalló.
En ese sentido, justificó la aparición de nuevas herramientas para recaudar fondos.
“Había que generar nuevos ingresos. Desde el área de marketing se trabaja un montón de aspectos con la sponsorización, pero había que explotar algo más. En conjunto, por decisión de la presidencia, la tesorería, la secretaría y la oficina de socios, se buscó explotar la campaña desde ese lado con estas nuevas unidades, buscando ingresos extras pero genuinos que también favorezcan al socio”, sostuvo.
Una moratoria impulsada por distintos sectores
La campaña también incluye una moratoria destinada a socios con deudas. Molina destacó que la medida surgió luego de distintos planteos realizados dentro de la vida política de la institución.
“Era algo que se venía planteando desde adentro y, sobre todo, fue un planteo importante de las agrupaciones que forman parte de la vida del club, incluso de agrupaciones opositoras al oficialismo. Venían pidiendo una moratoria para que los socios que estaban con deuda puedan ponerse al día. Es una ayuda muy grande porque, independientemente de cuántos meses debas, son $50.000 por año”, explicó.
Además, remarcó que el valor fijado fue producto de un amplio debate interno.
“Se discutió mucho el precio, podemos estar algunos de acuerdo y otros no, pero lo importante era elegir entre darles la posibilidad de que se pongan al día o no. Entre la plata que podés recaudar y la que no tenés, se buscó poner un número que más o menos le sirva a ambas partes para que realmente la gente entienda la importancia de ponerse al día en un montón de aspectos”, agregó.
El impacto del presente deportivo
Por último, Molina analizó la evolución de la masa societaria desde la implementación de la campaña “Si sos socio sos Monumental”, aunque reconoció que el último semestre mostró una leve caída en comparación con el cierre de 2025.
“La campaña ya cumple un año desde que se tomó la decisión de que solo el socio entre a la popular y se le dé prioridad en todo el estadio. Si tengo que comparar con los activos que pagaron su cuota al día, fue exitosa a comparación de lo que había sido hasta junio de 2025, cuando empezó a correr la campaña”, indicó.
Sin embargo, reconoció que el contexto económico y el rendimiento del equipo influyeron en el comportamiento de los socios.
“Este semestre particularmente ha tenido una pequeña disminución respecto al segundo semestre de 2025. Entendemos que va totalmente de la mano de lo deportivo y lo socioeconómico. Por ahí no ha sido la mejor campaña deportiva y eso te aleja un poco a la gente. Por otro lado, la situación socioeconómica que se vive influye: hoy no es barato ir a la cancha”, afirmó.
Pese a ello, se mostró optimista de cara al segundo semestre y confía en que el rendimiento futbolístico volverá a acercar al hincha.
“Tratamos de darle opciones a la gente, pero hay quienes tienen que bancar a dos hijos en el estadio y eso genera un gasto; hoy tener una platea en Atlético tiene un costo. Aun así, tenemos una base importante. Si la gente confía en estos próximos seis meses, podemos dar un pequeño salto. Yo siempre digo que la campaña social empieza en los parates de junio y diciembre, pero continúa durante todo el semestre, porque si el equipo acompaña y entusiasma, la gente se empieza a acercar sin importar que ya hayan pasado dos o tres fechas”, concluyó.