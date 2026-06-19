GEMSA lanzó el nuevo Chevrolet Sonic en Tucumán: tasa 0% y adjudicación en cuota 3 y cuota 5
GEMSA, concesionaria oficial Chevrolet del Grupo Romar, incorpora a su propuesta comercial el nuevo Chevrolet Sonic, un SUV compacto que reúne diseño, equipamiento, innovación y alternativas de financiación para facilitar el acceso a un vehículo de última generación.
Uno de los principales diferenciales son las opciones comerciales disponibles. El nuevo Sonic se comercializa con adjudicación pactada en cuota 3 y cuota 5, además de financiación a tasa 0% de hasta $28 millones. Estas herramientas buscan brindar mayor previsibilidad a quienes desean cambiar su vehículo o concretar una compra de manera planificada. También se aplican a otras propuestas y modelos de la concesionaria.
El Chevrolet Sonic desembarca en uno de los segmentos más dinámicos del mercado. Entre sus principales atributos se destacan su diseño de estilo coupé, tablero digital, pantalla multimedia de 11 pulgadas, Wi-Fi integrado, plataforma OnStar, iluminación Full LED y asistencias avanzadas a la conducción, que elevan tanto el confort como la protección de los ocupantes.
“Así como evolucionaron los vehículos, también evolucionaron las necesidades de las personas. Hoy los clientes buscan soluciones que les permitan acceder a un vehículo de manera más simple y planificada. Por eso creemos que estas alternativas de financiación y entrega representan una oportunidad muy importante para muchos usuarios”, destacó Vicente Fortino, gerente general de GEMSA. El modelo apunta a jóvenes profesionales, parejas y familias que valoran el equipamiento, la practicidad y las prestaciones que ofrece un vehículo preparado para los desafíos de la vida cotidiana. “Hoy el consumidor busca tecnología, conectividad, seguridad y una experiencia completa. Sabe exactamente qué necesita. Nuestro desafío es entenderlo y acompañarlo en todo el proceso”, señaló Fortino.
Con más de 30 años de trayectoria en Tucumán, GEMSA ha construido una relación de confianza con sus clientes basada en el servicio, la atención personalizada, la postventa, los repuestos originales y sus talleres especializados.
Además del nuevo Sonic, Chevrolet cuenta con una amplia gama de vehículos para distintos perfiles de usuarios, incluyendo SUV, camionetas, modelos híbridos, eléctricos y una variada oferta de usados. Esto permite responder a todas las necesidades: desde quienes buscan su primer vehículo hasta quienes priorizan nuevas alternativas de movilidad.
La incorporación del nuevo Chevrolet Sonic consolida la apuesta de GEMSA por acercar a los tucumanos vehículos con mayor equipamiento, confort y prestaciones.
Los interesados pueden comunicarse a través de los distintos canales de la empresa:
● Teléfono: 0810-555-6777 WhatsApp Ventas: 3813533995
● Redes sociales: https://www.facebook.com/GEMSASA -
● Consulta postventa: 3813671234.