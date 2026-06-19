GEMSA lanzó el nuevo Chevrolet Sonic en Tucumán: tasa 0% y adjudicación en cuota 3 y cuota 5

“Así como evolucionaron los vehículos, también evolucionaron las necesidades de las personas. Hoy los clientes buscan soluciones que les permitan acceder a un vehículo de manera más simple y planificada. Por eso creemos que estas alternativas de financiación y entrega representan una oportunidad muy importante para muchos usuarios”, destacó Vicente Fortino, gerente general de GEMSA. El modelo apunta a jóvenes profesionales, parejas y familias que valoran el equipamiento, la practicidad y las prestaciones que ofrece un vehículo preparado para los desafíos de la vida cotidiana. “Hoy el consumidor busca tecnología, conectividad, seguridad y una experiencia completa. Sabe exactamente qué necesita. Nuestro desafío es entenderlo y acompañarlo en todo el proceso”, señaló Fortino.