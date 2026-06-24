La Liga Tucumana entra en definición: Ateneo lidera la Zona D del Apertura y se aprieta la pelea en todas las zonas

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana define su Torneo Apertura esta semana en Tucumán; Ateneo, Central Norte y San Martín buscan mantener el liderazgo para clasificar directo y evitar los playoffs.
- Ateneo lidera la Zona D tras sumar 22 de 24 puntos con Agustín Fernández como figura, mientras que Central Norte y San Martín sostienen ventajas mínimas tras una fecha muy pareja.
- La última fecha definirá el pase directo a la fase final del torneo. Se espera una jornada de alta tensión deportiva debido a las diferencias mínimas entre los clasificados.
El Torneo Apertura “Martín Macheta” Robles de la Liga Tucumana ingresa en su última fecha de la etapa inicial con un panorama completamente abierto en sus tres zonas, donde varios equipos llegan con chances concretas de quedarse con el primer puesto y evitar la instancia de playoffs.
La jornada dejó como gran protagonista a Ateneo en la Zona D, mientras que Central Norte manda en la Zona A y San Martín de Tucumán sostiene el liderazgo en la Zona B, que también tuvo como atractivo el triunfo de Tucumán Central en el clásico ante Amalia.
Zona D: Ateneo, sólido líder y una campaña en alza
En la Zona D, Ateneo se consolidó como líder absoluto bajo la conducción de Leandro Fligman, llegando a la última fecha en lo más alto de la tabla con 24 puntos.
El "Expreso Este" atraviesa un presente sobresaliente, respaldado por una racha determinante: sumó 22 de los últimos 24 puntos en juego, una producción que lo catapultó a la cima en la recta final del torneo.
Dentro de ese gran presente, se destaca Agustín “Pulga” Fernández, delantero de 22 años oriundo del barrio La Caldera de Los Gutiérrez, quien lleva siete goles en el certamen.
El atacante marcó cuatro goles en la victoria ante San Fernando por 4 a 1 en cancha de Sportivo Guzmán a puerta cerrada. Este encuentro corresponde a la fecha 11 de la zona D que se jugaba en Leales, donde ganaba 2 a 1 al término del primer tiempo, pero que debió ser suspendido en el entretiempo tras incidentes ocurridos luego de una agresión sufrida al propio futbolista. Y esta vez Fernández marco otro duplicado en los dos tiempos de 22 y 23 minutos.
“Feliz por la victoria que nos permite ser los punteros. Además de clasificar a los play offs”, expresó Fernández, quien también recordó su recorrido futbolístico: “Empecé jugando en África, en cebollitas acá en Alderetes, después pasé a las inferiores de Ateneo y sigo en el club hasta hoy, donde me trataban muy bien, me pagan un sueldo además tengo un negocio de ropa con mi pareja en Los Gutiérrez".
Sobre su agresión en Leales que lo llevo a estar en observación 24 horas, agregó: “Gracias a Dios estoy bien, tras una pérdida de conocimiento. Solo fueron golpes en la cabeza y el cuerpo”.
Ateneo lidera la Zona D con 24 puntos, seguido por Brown con 23, San Fernando con 21, Famaillá con 20 y San Pablo con 19, en una definición que promete ser ajustada hasta el final.
Zona A: Central Norte lidera una definición muy pareja
La Zona A también llega a su cierre con una lucha cerrada por el primer puesto. Central Norte continúa como líder del grupo, aunque con varios equipos al acecho.
En la última fecha, Experimental y Villa Mitre igualaron 1 a 1 en El Colmenar. Juan Pablo Pistán abrió el marcador para los taficeños, mientras que Agustín Navarro igualó para el conjunto local.
Con ese resultado, la tabla quedó encabezada por Central Norte, seguido por Experimental con 23 puntos, Talleres con 21, Juventud Unida con 20 y Villa Mitre con 18.
La definición del grupo promete ser intensa, con equipos que aún conservan posibilidades matemáticas de quedarse con el liderazgo y evitar los cruces de playoffs.
Zona B: San Martín manda y Tucumán Central ganó el clásico
En la Zona B, San Martín se mantiene como líder con 22 puntos en una pelea ajustada por el primer lugar.
Sportivo Guzmán lo sigue con 19 unidades, Atlético Tucumán con 18, Tucumán Central con 15, Argentinos con 14, San Antonio con 13 y Amalia con 12.
La fecha tuvo además el atractivo del clásico de la zona sur, donde Tucumán Central se impuso 2 a 0 sobre Amalia, en un encuentro intenso que dejó al conjunto de Villa Alem con un triunfo clave en el cierre de la fase regular. Los goles lo marcaron Ronaldo Romero y Matías Smith.
Última fecha: todo en juego en las tres zonas
La definición del torneo se jugará con cruces decisivos en cada zona, donde los líderes buscarán sostener su posición y los perseguidores intentarán dar el golpe final.
En la Zona D, Ateneo enfrentará a Bella Vista, Brown jugará ante San Pablo, San Fernando se medirá con Santa Lucía FC y Famaillá recibirá a Central Norte en el interzonal.
En la Zona A, All Boys jugará ante Talleres, Juventud Unida se medirá con Villa Mitre y Experimental enfrentará a San José.
En la Zona B, San Martín intentará defender el liderazgo ante la presión de Sportivo Guzmán y Atlético Tucumán, en una definición que promete ser tan pareja como vibrante.
Con diferencias mínimas y varios equipos en carrera, el Torneo Apertura se encamina a una última fecha cargada de tensión, emociones y definiciones que marcarán el rumbo hacia la etapa decisiva del campeonato, como también en los otros tres grupos, donde sólo Graneros se aseguró anticipadamente el primer grupo F.