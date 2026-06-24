La Liga Tucumana entra en definición: Ateneo lidera la Zona D del Apertura y se aprieta la pelea en todas las zonas

El atacante marcó cuatro goles en la victoria ante San Fernando por 4 a 1 en cancha de Sportivo Guzmán a puerta cerrada. Este encuentro corresponde a la fecha 11 de la zona D que se jugaba en Leales, donde ganaba 2 a 1 al término del primer tiempo, pero que debió ser suspendido en el entretiempo tras incidentes ocurridos luego de una agresión sufrida al propio futbolista. Y esta vez Fernández marco otro duplicado en los dos tiempos de 22 y 23 minutos.