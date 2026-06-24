Bosnia eliminó a Qatar del Mundial y acaricia los 16avos de final

En el Grupo B se jugaron dos finales en simultáneo. Mientras Canadá y Suiza se disputaban el liderato de la zona, Bosnia y Qatar jugaron por un lugar en los 16avos de final, esperando quedarse con un tercer puesto que les permitiera soñar con avanzar. El empate no le servía a ninguno: ambos debían ir por la victoria. El ganador fue el seleccionado europeo, que venció justificadamente a los asiáticos por 3 a 1, dejando al equipo de Julen Lopetegui eliminado del Mundial 2026 en el último lugar de la tabla.