Bosnia eliminó a Qatar del Mundial y acaricia los 16avos de final

Resumen para apurados
- Bosnia derrotó 3-1 a Qatar y lo eliminó del Mundial 2026 en la última fecha del Grupo B, buscando clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.
- Ambos seleccionados necesitaban la victoria para seguir con vida. Bosnia se impuso con goles de Alajbegovic y Mahmic, más un tanto en contra, superando al equipo de Lopetegui.
- Con cuatro puntos, Bosnia queda virtualmente clasificada a la próxima fase, mientras que Qatar se despide del certamen en el último lugar y sin registrar triunfos mundialistas.
En el Grupo B se jugaron dos finales en simultáneo. Mientras Canadá y Suiza se disputaban el liderato de la zona, Bosnia y Qatar jugaron por un lugar en los 16avos de final, esperando quedarse con un tercer puesto que les permitiera soñar con avanzar. El empate no le servía a ninguno: ambos debían ir por la victoria. El ganador fue el seleccionado europeo, que venció justificadamente a los asiáticos por 3 a 1, dejando al equipo de Julen Lopetegui eliminado del Mundial 2026 en el último lugar de la tabla.
El contexto apretaba y la necesidad de ganar abrió por completo el trámite del juego. El partido fue mucho más atractivo de lo que la supuesta humildad de ambos seleccionados hacía presumir, porque tanto Bosnia como Qatar sabían que debían dejarlo todo por la clasificación. ¿El resultado? Un juego de ida y vuelta, con mediocampos rotos y muchas ocasiones de gol.
Sin embargo, en ese ímpetu por ganar, Bosnia mostró más argumentos para quedarse con el partido. El equipo lució más compacto y con mayor jerarquía individual para imponerse a su rival. La figura indiscutible fue su extremo izquierdo, Kerim Alajbegovic, quien abrió el marcador con una maravillosa maniobra de afuera hacia adentro que culminó con un gran remate lejano; la pelota se coló en el primer palo de Mahmud Abunada, quien poco pudo hacer.
Apenas minutos después, a los 34’, apareció una cara conocida: Edin Dzeko. El histórico ex “9” de Manchester City y Roma, entre otros, irrumpió en el área para forzar un gol en contra de Sultan Al-Brake. Todos saludaron al capitán de 40 años como si el tanto hubiese sido de su autoría.
Antes de ir al descanso, Hasan Al Haydos descontó e invitó a ilusionarse a los qataríes, pero solo iba a ser un espejismo. Aunque su equipo tuvo alguna ocasión clara para el empate, Bosnia siempre pareció más y lo demostró con el tanto del ingresado Ermin Mahmic a los 80’, que desató la locura en su delegación.
Así, con cuatro puntos y -1 de diferencia de gol, los europeos tienen prácticamente asegurado su lugar en la próxima fase como uno de los mejores terceros. Qatar, por su parte, se despide de la Copa del Mundo con solo un punto y deberá esperar al menos cuatro años más para intentar obtener su primer triunfo en Mundiales.