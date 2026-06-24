Política

Javier Milei inicia una triple gira por España, Paraguay y EE.UU. en apenas 10 días

El Presidente visitará Madrid por sexta vez para reunirse con CEOs de las principales firmas europeas.

AGENDA. Milei dará una clase de economía ante académicos.
AGENDA. Milei dará una clase de economía ante académicos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei inicia el 25 de junio una gira por España, Paraguay y EE.UU. para reunirse con CEOs y fortalecer alianzas internacionales clave para su gestión.
  • En España dialogará con empresarios líderes sin ver a Pedro Sánchez, mientras en el plano local el gobierno enfrenta tensiones y cambios en su equipo de comunicación.
  • Este viaje busca consolidar la marca Milei en el exterior y ratificar alianzas con sectores afines a Trump, lo que definirá su posicionamiento geopolítico y económico.
Resumen generado con IA

Javier Milei emprende una nueva maratón internacional que lo llevará por tres destinos estratégicos en las próximas dos semanas. El primer destino es Madrid, donde permanecerá del 25 al 27 de junio. Fiel a su estilo, la agenda en España prioriza la "marca Milei" y el contacto directo con el sector privado: mantendrá encuentros con directivos de firmas líderes como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia.

Nuevamente, no habrá encuentros con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI, una señal de que la relación bilateral, aunque estabilizada tras la crisis de 2024, sigue carente de interlocución institucional de alto nivel. 

Además de las reuniones empresariales, Milei recibirá una distinción en la Universidad CEU San Pablo, donde brindará una clase magistral de economía.

La agenda regional y el vínculo con Washington

Tras su paso por Europa, el mandatario aterrizará en Asunción el 30 de junio para la Cumbre del Mercosur. El encuentro se da en un clima de optimismo para el Ejecutivo tras la victoria en Colombia de Abelardo de la Espriella, un aliado ideológico a quien Milei ya felicitó por elegir el camino de "la prosperidad y la seguridad implacable". 

La gira concluirá el 4 de julio en Estados Unidos, donde participará de los actos por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia, para consolidar su alianza estratégica con los sectores más cercanos a Donald Trump.

Este despliegue internacional ocurrirá mientras el Gobierno enfrenta turbulencias internas. En ausencia del Presidente, el Congreso debatirá la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial. 

En este escenario, Milei oficializó a su nuevo equipo de comunicación: el economista Adrián Ravier asumirá como vocero presidencial -a quien calificó de pieza "fundamental en la batalla cultural"- secundado por Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa.

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