Javier Milei inicia una triple gira por España, Paraguay y EE.UU. en apenas 10 días

La agenda regional y el vínculo con Washington

Tras su paso por Europa, el mandatario aterrizará en Asunción el 30 de junio para la Cumbre del Mercosur. El encuentro se da en un clima de optimismo para el Ejecutivo tras la victoria en Colombia de Abelardo de la Espriella, un aliado ideológico a quien Milei ya felicitó por elegir el camino de "la prosperidad y la seguridad implacable".