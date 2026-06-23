Se duplicó la cantidad de conductores de apps desde la llegada de Javier Milei: ya hay unos 600.000 choferes activos
El crecimiento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo impulsaron el ingreso de profesionales, jubilados y jefas de hogar a plataformas como Uber, Cabify y DiDi. Cuánto se puede ganar y cuáles son los principales reclamos del sector.
Resumen para apurados
- El número de choferes de aplicaciones se duplicó en Argentina bajo la presidencia de Milei, alcanzando 600.000 activos por el aumento del desempleo y la crisis económica.
- Ante la pérdida de ingresos, diversos perfiles se sumaron a plataformas como Uber. Los choferes trabajan hasta 50 horas semanales y afrontan altos costos de alquiler y repuestos.
- La asociación ACCAURA exige una regulación estatal que garantice derechos laborales y transparencia algorítmica ante un sector en constante crecimiento y competencia.
La cantidad de conductores de aplicaciones de transporte en Argentina se duplicó desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Según estimaciones de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), actualmente hay alrededor de 600.000 choferes activos, frente a los casi 300.000 que había en 2023.
Desde la entidad explican que el crecimiento responde principalmente al aumento del desempleo y a la necesidad de generar ingresos en un contexto económico complejo.
Cambió el perfil de los conductores
El presidente de ACCAURA, Pablo León, sostiene que el trabajo en las aplicaciones dejó de ser una opción elegida por su rentabilidad para convertirse en una salida laboral por necesidad.
"Hoy llegan profesionales, jubilados, personas que perdieron su empleo y cada vez más mujeres, muchas de ellas jefas de hogar", explicó.
Además, la mayoría de los nuevos conductores supera los 30 años y utiliza esta actividad como su principal fuente de ingresos, aunque también crece el número de personas que la combinan con otros trabajos.
Cuánto gana un conductor de aplicaciones
Los ingresos dependen de la cantidad de horas trabajadas, la zona y la estrategia de cada conductor.
Según ACCAURA, un chofer puede facturar entre $12.000 y $15.000 por hora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Quienes trabajan unas 10 horas diarias, seis días por semana, pueden alcanzar una facturación cercana a los $3 millones mensuales.
Sin embargo, los costos reducen significativamente esa cifra.
León explica que para obtener una ganancia neta cercana a $2 millones mensuales es necesario trabajar entre 45 y 50 horas semanales, mantener un promedio de $1.200 por kilómetro recorrido y administrar cuidadosamente gastos como combustible, mantenimiento, depreciación del vehículo, seguros y comisiones de las plataformas.
El alto costo de alquilar un auto
Muchos conductores no poseen vehículo propio y optan por alquilar una unidad.
Actualmente, el alquiler de un automóvil para trabajar en aplicaciones cuesta entre $380.000 y $400.000 por semana.
Otra alternativa es el leasing, un sistema mediante el cual el conductor paga cuotas semanales durante tres años hasta convertirse en propietario del vehículo.
Sin embargo, desde ACCAURA advierten que las condiciones son muy exigentes: cuotas de entre $420.000 y $460.000 semanales, un mínimo de 70 viajes por semana y jornadas laborales que suelen extenderse entre 10 y 12 horas diarias.
Cómo funcionan los algoritmos de las aplicaciones
Los conductores aseguran que las plataformas utilizan algoritmos que modifican las tarifas según distintos factores.
Entre las prácticas que mencionan figura que los viajes abonados con tarjeta suelen resultar más caros que los pagados en efectivo o por transferencia. También sostienen que una batería baja en el teléfono puede influir en el precio que muestra la aplicación.
Además, afirman que quienes aceptan viajes con tarifas reducidas suelen recibir posteriormente más solicitudes de bajo valor, ya que los algoritmos premian la tasa de aceptación.
Reclamos por la falta de regulación
Uno de los principales reclamos del sector apunta a la ausencia de un marco regulatorio específico.
Los conductores denuncian que asumen la mayor parte del riesgo económico de la actividad, deben inscribirse como monotributistas y, en muchos casos, enfrentan problemas con las compañías aseguradoras si no declararon que el vehículo trabaja para una aplicación.
También advierten que las plataformas pueden bloquear cuentas sin ofrecer instancias claras de revisión.
Qué pide ACCAURA
La asociación reclama que el Estado avance en una regulación de la actividad y tome como referencia el reciente convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores de plataformas digitales.
Entre los principales pedidos figuran:
Derecho a sindicalización.
Convenio colectivo para el sector.
Transparencia de los algoritmos.
Revisión humana de las suspensiones de cuentas.
Remuneración mínima por tiempo de conexión.
Cobertura laboral y de seguros.
Participación de los trabajadores en las decisiones regulatorias.
Desde la entidad sostienen que, aunque las empresas los consideran "socios colaboradores", en la práctica trabajan bajo condiciones determinadas por las plataformas, que fijan tarifas, asignan viajes y controlan el funcionamiento de las cuentas.
Un sector que sigue creciendo
Mientras aumenta la demanda de ingresos alternativos y las barreras de ingreso continúan siendo bajas, el número de conductores de aplicaciones sigue creciendo en todo el país.
Sin embargo, el fuerte incremento de la oferta también profundiza la competencia entre choferes y reaviva el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras para una actividad que hoy emplea a cientos de miles de personas en Argentina.