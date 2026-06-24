El consumo privado marcó un récord histórico, pero la calle muestra otra realidad: las claves de la paradoja
Mientras el Gobierno celebra cifras inéditas en las Cuentas Nacionales, las ventas minoristas siguen en rojo. La explicación técnica detrás de un indicador que incluye desde el ticket del súper hasta el tarifazo de la luz.
Resumen para apurados
- El Indec informó que el consumo privado en Argentina creció 2,7% interanual en el primer trimestre de 2026, logrando un récord que contrasta con la baja en ventas minoristas.
- La paradoja ocurre porque el indicador del PBI incluye tarifas de servicios y prepagas, cuyos fuertes aumentos inflan el gasto total pese a la caída real en las góndolas.
- Analistas advierten que este desfase metodológico evidencia una brecha entre las cifras de reactivación del Gobierno y la recesión que aún perciben los consumidores en la calle.
El Indec informó que el consumo privado alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 2,7%. El dato fue rápidamente capitalizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la economía encadena ocho trimestres en alza. Sin embargo, este "récord" convive con una caída del 3,7% en las ventas de supermercados y del 5% en mayoristas. ¿Cómo se explican estas dos realidades opuestas?
La respuesta es técnica. Según el PIB, el "consumo privado" no es solo lo que compramos en el shopping o el almacén. Incluye gastos fijos como tarifas de servicios públicos (gas, luz, agua) y medicina prepaga.
En el último año, estos rubros subieron por encima de la inflación general. Como la metodología del Indec mide el gasto total y luego lo "ajusta" por precios, el fuerte aumento de las tarifas infla el número final, aunque la gente no esté consumiendo más electricidad o mejor salud, sino simplemente pagando más por lo mismo.
Además, el economista Fausto Spotorno advierte sobre un desajuste metodológico. Al ser un cálculo residual (la diferencia entre lo que se produce y lo que se gasta), el "deflactor" utilizado podría estar subestimando el impacto de los servicios.
El valor del consumo sube porque los servicios básicos se encarecieron drásticamente, no porque haya un boom de compras.