El consumo privado marcó un récord histórico, pero la calle muestra otra realidad: las claves de la paradoja

El Indec informó que el consumo privado alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 2,7%. El dato fue rápidamente capitalizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la economía encadena ocho trimestres en alza. Sin embargo, este "récord" convive con una caída del 3,7% en las ventas de supermercados y del 5% en mayoristas. ¿Cómo se explican estas dos realidades opuestas?