El apoyo de los senadores a Adorni no fue unánime

La jornada estuvo fuertemente signada por el faltazo de Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado. En la previa de las reuniones, la legisladora confirmó que no asistiría a ninguno de los encuentros programados con el ministro coordinador bajo el argumento de que debía abocarse de lleno a trabajar en la estrategia parlamentaria, orientada a mejorar la posición defensiva del propio jefe de Gabinete de cara a las próximas sesiones.