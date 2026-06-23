José García Hamilton se suma a La Libertad Avanza por invitación de Lisandro Catalán

García Hamilton se desempeñó recientemente como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación. Es abogado egresado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, según detallaron en un comunicado desde LLA. Añadieron que es hijo del historiador, escritor y ex diputado nacional José Ignacio García Hamilton.