José García Hamilton se suma a La Libertad Avanza por invitación de Lisandro Catalán

Resumen para apurados
- El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, sumó al abogado José García Hamilton para impulsar el proyecto político oficialista de cara a las elecciones de 2027.
- García Hamilton, exsecretario Legal y Administrativo de Economía e hijo del historiador homónimo, aceptó la invitación tras un encuentro donde destacó su experiencia de gestión.
- La incorporación busca estructurar el partido de Javier Milei en Tucumán para disputar el gobierno provincial en 2027 y desplazar la hegemonía del peronismo local.
El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, invitó a sumarse al espacio a José García Hamilton, abogado tucumano de trayectoria tanto en el sector privado como en la función pública nacional.
García Hamilton se desempeñó recientemente como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación. Es abogado egresado con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, según detallaron en un comunicado desde LLA. Añadieron que es hijo del historiador, escritor y ex diputado nacional José Ignacio García Hamilton.
A través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), García Hamilton escribió: "Gran almuerzo hoy con Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, y quien lidera el proyecto de transformación para la provincia. Agradecido de la invitación a formar parte del equipo".
"Espero volcar todo lo aprendido en dos años y medio de gestión en el Ministerio de Economía. Hay un enorme desafío en 2027 que es devolverle a Tucumán la dignidad social e institucional que le arrebataron décadas de gobiernos peronistas. Tucumán puede y debe volver a ser el faro del NOA. Para ello, necesitamos un cambio. ¡VLLC!", agregó.
Gran almuerzo hoy con @catalanlisandro, Presidente de La Libertad Avanza en TucumÃ¡n, y quiÃ©n lidera el proyecto de transformaciÃ³n para la provincia. Agradecido de la invitaciÃ³n a formar parte del equipo. Espero volcar todo lo que aprendido en 2 aÃ±os y medio de gestiÃ³n en elâ¦ pic.twitter.com/TRfbaj4Y0B— JosÃ© GarcÃa Hamilton (@joseghamilton) June 23, 2026
Por su parte, Catalán celebró la incorporación y le dio la bienvenida al espacio político: “Bienvenido José. Vamos a llevar las ideas del presidente Javier Milei a Tucumán para devolverle su grandeza".
Bienvenido JosÃ©. Vamos a llevar las ideas del presidente @JMilei a TucumÃ¡n para devolverle su grandeza. https://t.co/Fs99Zkd77w— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) June 23, 2026