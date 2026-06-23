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Así fue el regreso de San Martín a las prácticas: Carabajal se sumó y la CD avanza por más refuerzos

El plantel realizó una exigente jornada de triple turno. El volante tuvo su primer día con el grupo y continúan las gestiones por delanteros.

REFERENCIA OFENSIVA. La CD del Santo continúa en la búsqueda de una alternativa para Diego Diellos.
REFERENCIA OFENSIVA. La CD del "Santo" continúa en la búsqueda de una alternativa para Diego Diellos.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán retomó las prácticas en Tucumán tras el receso, sumando a Gabriel Carabajal, con el fin de prepararse para la segunda rueda del torneo.
  • Tras empatar ante Temperley, el DT Alejandro Orfila dispuso prácticas de triple turno, mientras la comisión directiva gestiona la llegada de dos delanteros tras varias bajas.
  • Estas gestiones y la preparación física buscan revertir el flojo rendimiento de la primera rueda, con el objetivo de clasificar al Reducido y pelear por el ascenso.
Resumen generado con IA

San Martín puso en marcha una semana que puede resultar determinante para el futuro inmediato del equipo. Luego de dos días de descanso tras el empate frente a Temperley, el plantel regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Alejandro Orfila y comenzó una exigente planificación de triple turno pensada para llegar de la mejor manera al inicio de la segunda rueda, cuando deba visitar a Patronato en Paraná.

La jornada arrancó temprano en el Complejo Natalio Mirkin, donde los futbolistas realizaron dos bloques de trabajo enfocados principalmente en la preparación física. El objetivo del cuerpo técnico es elevar la intensidad y aprovechar al máximo estas dos semanas sin competencia oficial para intentar recuperar terreno luego de una primera rueda que dejó al equipo fuera de los puestos de Reducido. Durante la mañana también se observó la presencia de dirigentes siguiendo de cerca los movimientos del plantel.

Pero la gran novedad del día estuvo vinculada al mercado de pases. Gabriel Carabajal, flamante incorporación del "Santo", fue presentado oficialmente a sus nuevos compañeros y participó de su primera jornada dentro de la estructura del club. El volante ofensivo, que ya fue presentado por el club en sus redes sociales, mantuvo un afectuoso reencuentro con Orfila, quien lo dirigió recientemente en Cusco FC de Perú, y también saludó especialmente a Santiago Briñone, con quien compartió plantel en Patronato durante la temporada 2018/2019.

Cambio de escenario y más refuerzos en camino

Por la tarde estaba previsto que la práctica técnico-táctica se desarrollara en las instalaciones de Tucumán Lawn Tennis. Sin embargo, sobre la marcha hubo una modificación en la planificación y el plantel terminó trasladándose a La Rinconada Camp, en Yerba Buena. El predio cuenta con canchas de fútbol 5, 7 y 11, y allí Orfila pudo avanzar con trabajos específicos relacionados a movimientos tácticos, circulación de pelota y conceptos que pretende consolidar en el equipo.

Mientras tanto, la CD continúa trabajando intensamente en el mercado. Según trascendió, durante los próximos días podrían anunciarse dos nuevas incorporaciones para reforzar el frente de ataque. Aunque no se dieron a conocer nombres ni características de los futbolistas apuntados, la intención del cuerpo técnico es sumar dos centrodelanteros para un sector que quedó debilitado tras las salidas de Facundo Pons y ante la necesidad de potenciar las variantes ofensivas de cara a una segunda rueda que será decisiva para las aspiraciones de ascenso.

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