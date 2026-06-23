Así fue el regreso de San Martín a las prácticas: Carabajal se sumó y la CD avanza por más refuerzos

Pero la gran novedad del día estuvo vinculada al mercado de pases. Gabriel Carabajal, flamante incorporación del "Santo", fue presentado oficialmente a sus nuevos compañeros y participó de su primera jornada dentro de la estructura del club. El volante ofensivo, que ya fue presentado por el club en sus redes sociales, mantuvo un afectuoso reencuentro con Orfila, quien lo dirigió recientemente en Cusco FC de Perú, y también saludó especialmente a Santiago Briñone, con quien compartió plantel en Patronato durante la temporada 2018/2019.