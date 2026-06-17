El Gobierno creó un plus salarial para militares con títulos universitarios tras habilitarlos a trabajar en Uber

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó un plus salarial para militares con títulos de educación superior que regirá desde julio en Argentina, buscando reconocer la capacitación académica.
- La medida, decretada mediante DNU, otorga aumentos del 10% al 25% según el título. Ocurre tras autorizarse al personal militar a realizar trabajos privados como Uber en su tiempo libre.
- Aunque el oficialismo defiende la medida como una mejora laboral, la iniciativa reaviva el debate sobre el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo suplemento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que cuente con formación terciaria, universitaria o de posgrado. La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026 y entrará en vigencia el próximo 1° de julio.
El beneficio alcanzará a militares en actividad, retirados y pensionados del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, con el objetivo de reconocer la capacitación académica y fomentar la profesionalización dentro de las fuerzas.
El anuncio se produjo pocas semanas después de que el Gobierno flexibilizara las restricciones que impedían al personal militar desempeñar actividades privadas fuera del horario de servicio, habilitando trabajos en plataformas como Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones para complementar sus ingresos.
Cuánto aumentará el sueldo de los militares con estudios superiores
El nuevo esquema establece distintos porcentajes de incremento según el nivel de formación alcanzado:
10% para quienes acrediten tecnicaturas o títulos terciarios.
15% para quienes posean títulos universitarios de grado.
25% para quienes cuenten con especializaciones, maestrías o doctorados.
El suplemento se incorporará al haber mensual bruto y acompañará las futuras actualizaciones salariales que disponga el Poder Ejecutivo.
Según fuentes oficiales, el adicional podría representar una mejora de entre $300.000 y $400.000 mensuales, dependiendo de la jerarquía y del nivel académico acreditado por cada integrante de las Fuerzas Armadas.
El debate por los salarios militares continúa abierto
La creación del nuevo plus salarial reavivó el debate sobre el nivel de ingresos del personal militar.
A comienzos de junio, el Gobierno autorizó a soldados, suboficiales y oficiales a realizar actividades laborales privadas fuera del horario de servicio. La decisión fue interpretada por distintos sectores como un reconocimiento implícito de la pérdida del poder adquisitivo que afecta a buena parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
La posibilidad de que militares trabajen como conductores de aplicaciones de transporte o repartidores para complementar sus ingresos generó un intenso debate político y social sobre la situación salarial del sector.
Ahora, con la incorporación del nuevo suplemento por capacitación académica, el Ministerio de Defensa sostiene que ambas medidas forman parte de una estrategia destinada a mejorar las condiciones laborales y promover el desarrollo profesional del personal militar.
Qué dijo el Ministerio de Defensa sobre el nuevo beneficio
Desde la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti señalaron que el objetivo es reconocer una demanda histórica del personal y equiparar el tratamiento salarial con otros organismos del Estado y fuerzas federales.
"El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional", indicaron desde el ministerio.
Además, destacaron que el beneficio no dependerá del grado o la jerarquía militar, sino exclusivamente de la formación académica acreditada.
El plus no dependerá del rango militar
Una de las principales novedades del régimen es que el porcentaje adicional será igual para todos los integrantes que posean el mismo nivel de estudios, independientemente de si son oficiales o suboficiales.
De esta manera, un suboficial con una licenciatura, una maestría o un doctorado podrá percibir el mismo porcentaje de suplemento que un oficial con idéntica formación académica.
Mientras el Gobierno presenta la medida como un incentivo a la capacitación y a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, distintos sectores sostienen que el debate de fondo continúa siendo la recuperación del poder adquisitivo de los salarios militares, deteriorado por la inflación acumulada de los últimos años.