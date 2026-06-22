"La era de Leo": qué dijeron los medios de todo el mundo sobre la histórica actuación de Messi

Resumen para apurados
- Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales tras anotar un doblete en el triunfo 2-0 de Argentina ante Austria para avanzar en el Mundial 2026.
- Tras fallar un penal, el capitán argentino se reivindicó con dos goles para superar el récord de Klose. La prensa mundial elogió unánimemente su histórica e increíble vigencia.
- Este hito consolida la leyenda eterna de Messi y posiciona a la Selección Argentina como una de las grandes candidatas a quedarse con el título en esta Copa del Mundo.
La victoria por 2 a 0 frente a Austria no solo aseguró el pase de la selección argentina a la siguiente fase del Mundial 2026, sino que se convirtió en la noche en que Lionel Messi volvió a reescribir los libros de historia. Tras sobreponerse a un penal fallado, el capitán argentino sentenció el partido con un doblete que lo consagró como el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo. Ante semejante hazaña, los principales portales y diarios del planeta reaccionaron con admiración y asombro ante la vigencia eterna del astro argentino.
As - España
"¡Leyenda de leyendas!"
Marca - España
"Para frotarse los ojos. Histórico: Con 18 ya es el máximo goleador de la historia de los mundiales".
A Bola - Portugal
"¿Es Messi de este planeta? Los mejores goleadores de la historia en Mundiales".
La Gazzetta dello Sport - Italia
"Messi falla un penal, luego hace 2 goles y escribe la historia: Argentina vence a Austria y se clasifica".
Corriere della Sera - Italia
"Show de Messi, en la historia con un doblete a Austria (después del penal errado): es el mejor goleador de todos los tiempos".
Lance! - Brasil
"¡Histórico! Messi marca y se convierte en el máximo goleador de la historia de las Copas".
Bild - Alemania
"Messi se adueña del récord. ¡A las 19:39 Klose fue destronado!"
The Sun - Reino Unido
"La era de Leo: Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con un gol para Argentina. Messi anotó su gol número 17 en fases finales de la Copa del Mundo contra Austria con un característico remate de zurda al ángulo inferior".