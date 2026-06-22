"La era de Leo": qué dijeron los medios de todo el mundo sobre la histórica actuación de Messi

La victoria por 2 a 0 frente a Austria no solo aseguró el pase de la selección argentina a la siguiente fase del Mundial 2026, sino que se convirtió en la noche en que Lionel Messi volvió a reescribir los libros de historia. Tras sobreponerse a un penal fallado, el capitán argentino sentenció el partido con un doblete que lo consagró como el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo. Ante semejante hazaña, los principales portales y diarios del planeta reaccionaron con admiración y asombro ante la vigencia eterna del astro argentino.