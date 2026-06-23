Mundial 2026

El deseo más especial de Lionel Messi en su cumpleaños 39: qué pedirá al soplar las velitas

Antes de soplar las velitas, la Pulga dejó en claro que lo puede todo y que los deseos más bien estén fuera de la cancha.

Messi es ahora el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, pronto a cumplir los 39 años. Getty
Messi es ahora el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, pronto a cumplir los 39 años. Getty
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Messi expresó que para su cumpleaños 39, el 24 de junio en el Mundial 2026, solo desea salud familiar y unión grupal al haber alcanzado ya la gloria deportiva máxima.
  • El capitán brilla en el Mundial tras superar a Klose como máximo goleador histórico con 18 tantos, luego de marcar un doblete ante Austria y clasificar a octavos.
  • Estas declaraciones humanizan al ídolo ante los hinchas y consolidan la unión de un plantel que, enfocado y motivado, busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Investido de goleador máximo, Lionel Messi pareciera haberse propuesto plazos antes de su aniversario: anotar tantos goles como fuera posible para su edad, aparecer la mayor cantidad de veces en Copas Mundiales y ser el máximo marcador de goles en la mayor competencia del fútbol, todo esto antes de los 39 años. Pero lo que asoma como deliberado es solo una demostración de su genialidad y humanidad que lo hacen justamente ser el mejor del mundo en vísperas de una nueva etapa que se abre.

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Mañana La Pulga tendrá 39 años. Comenzará a despedir la cuarta década en medio de un Mundial en el que superó cualquier expectativa, fue homologado a una especie de extraterrestre y se cerraron las dudas - si es que las había - de que es el mejor jugador del planeta. En su nuevo aniversario, habiendo anotado cinco goles en apenas dos partidos de la Copa del Mundo, siendo el jugador más veterano en firmar un triplete, espectáculo que ocurrió hace apenas unos días contra Argelia y habiendo superado a Miroslav Klose en la tabla de máximos goleadores con los 18 tantos del martes, el astro dejó en claro cuáles eran sus deseos para esta destacada fecha.

El deseo más humano del capitán argentino

Para el máximo goleador del mundo, después de las velitas no hay más que un pedido humano. Donde las especulaciones de ser un alienígena capaz de bancar 95 minutos sin chistar y deslumbrando en cada segundo se quedan sin sustento cuando el capitán argentino comparte el mismo anhelo que muchos otros espectadores comunes y corrientes. En una charla con Olé, Messi dejó en claro cuál era su deseo para este 24 de junio, en el que la familia, el bienestar y el disfrute son la clave de siempre.

“La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo”, comenzó diciendo el más grande futbolista de todos los tiempos tras haber anotado el gol 18 en el doblete contra Austria. Los deseos quedaron para otra dimensión, fuera de la cancha: “Lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo cerca”, remarcó el astro mundial.

También estuvo el deseo del encuentro, de que en parte, todo siga igual, de que a pesar de cumplir años, el tiempo se detenga en ese cuadro donde la unión de equipo es lo más importante. El anhelo también estaba en “poder estar en este grupo, que hace muchos años que le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en todas las competiciones, en los partidos que afronta como el primero, sea cual sea el rival y sobre todo poder seguir disfrutando de poder formar parte de esto”, concluyó el 10.

Festejo en la víspera de cumpleaños

En un 22 de junio que pareciera haberse convertido en una fecha sagrada del fútbol argentino, donde Maradona escribió las páginas del gol del Siglo, Lionel Messi marcó su doblete, transportó a la Argentina a los 16avos de final, consagró el homenaje perfecto y dejó en claro que su deseo máximo es continuar en la misma sintonía, con la alegría, la salud y el encuentro con quienes ya están y espera sigan estando.

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