El deseo más especial de Lionel Messi en su cumpleaños 39: qué pedirá al soplar las velitas

Mañana La Pulga tendrá 39 años. Comenzará a despedir la cuarta década en medio de un Mundial en el que superó cualquier expectativa, fue homologado a una especie de extraterrestre y se cerraron las dudas - si es que las había - de que es el mejor jugador del planeta. En su nuevo aniversario, habiendo anotado cinco goles en apenas dos partidos de la Copa del Mundo, siendo el jugador más veterano en firmar un triplete, espectáculo que ocurrió hace apenas unos días contra Argelia y habiendo superado a Miroslav Klose en la tabla de máximos goleadores con los 18 tantos del martes, el astro dejó en claro cuáles eran sus deseos para esta destacada fecha.