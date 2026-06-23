Mundial 2026: cómo quedó la tabla de los máximos goleadores tras el doblete de Messi

Mientras Lionel Messi escribe la historia frente a nuestras narices, la Copa Mundial de Fútbol 2026 se reconfigura entre tablas, jugadores y números. El capitán de la Selección argentina, sin embargo, se desprende de los horizontes conocidos y con 18 tantos estira el récord del anterior máximo anotador de todos los tiempos. De este modo, le arrebata el título para adjudicárselo él, al tiempo que marcó un doblete contra Austria. El astro rosarino se convirtió en el principal artillero de la historia y con ello reformó los registros de la mayor competición del planeta. En un contexto más ceñido, es también el mayor realizador del certamen vigente.