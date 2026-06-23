Mundial 2026: cómo quedó la tabla de los máximos goleadores tras el doblete de Messi

Resumen para apurados
- Tras anotar un doblete ante Austria en el Mundial 2026, Lionel Messi alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.
- Con cinco tantos en este torneo, Messi lidera la tabla actual seguido por Erling Haaland y Kylian Mbappé con cuatro goles cada uno, asegurando el pase argentino a los 16avos.
- Este hito consolida el legado de Messi y abre una disputa histórica con Mbappé, quien suma 16 goles, reconfigurando los registros y el nivel de competencia de cara al futuro.
Mientras Lionel Messi escribe la historia frente a nuestras narices, la Copa Mundial de Fútbol 2026 se reconfigura entre tablas, jugadores y números. El capitán de la Selección argentina, sin embargo, se desprende de los horizontes conocidos y con 18 tantos estira el récord del anterior máximo anotador de todos los tiempos. De este modo, le arrebata el título para adjudicárselo él, al tiempo que marcó un doblete contra Austria. El astro rosarino se convirtió en el principal artillero de la historia y con ello reformó los registros de la mayor competición del planeta. En un contexto más ceñido, es también el mayor realizador del certamen vigente.
Aunque el "10" marcó una distancia respecto de sus competidores por el trono histórico, la carrera por ser el máximo goleador en el Mundial de Fútbol 2026 está repartida entre tres. Junto a él, y hacia arriba de la tabla, se encuentran Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes ya hicieron sus apariciones estelares y esperadas en sus respectivos compromisos. El oriundo de Noruega se adjudicó cuatro festejos en lo que va de la competencia, número que también repitió la estrella de Francia con sus dos últimas conversiones del pasado martes.
El capitán argentino, sin embargo, sigue liderando las listas de este certamen. El partido contra Austria le dejó la ventaja con cinco goles y se colocó en la delantera. Todas las anotaciones de la Albiceleste fueron producto de tripletes y actuaciones de dos tantos que terminaron por asegurar el pase del plantel a la ronda de 16avos de final. Mientras tanto, algunos deliberan si Messi aún es humano, manteniéndose intratable y sacándole luz de distancia a sus perseguidores.
Quiénes siguen a Messi en el podio
Pero en este campeonato la presión es un poco más apretada. Entre Kylian Mbappé y Erling Haaland hay diferencia de partidos jugados. Ante un nuevo encuentro uno puede tomar la ventaja y en la próxima disputa lo hace el siguiente, ya que ambos están mano a mano en este Mundial. Frente a los dos compromisos disputados, ambos futbolistas llevan anotados cuatro tantos.
El delantero de Francia consiguió su cuarto gol tras el choque contra Irak, habiendo marcado previamente en el duelo frente a Senegal. En ambos compromisos hizo dos anotaciones. Mientras tanto, el noruego firmó un doblete también en su primer cruce contra el conjunto iraquí y volvió a repetirlo en el partido ante el seleccionado senegalés.
La lista completa de los goleadores máximos en el Mundial 2026
Un escalón más abajo de las tres superpotencias, la efectividad de este certamen sigue encendida. El alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan Davies no les pierden pisada con tres gritos cada uno, comandando un pelotón acechante de figuras internacionales. En esa línea de dos tantos, nombres de la talla de Cody Gakpo, Vinicius Jr., Harry Kane y Mikel Oyarzabal mantienen la expectativa alta, demostrando que la Bota de Oro de este año cotiza más cara que nunca.
La contraofensiva de esta lluvia de goles la vive, sorpresivamente, Cristiano Ronaldo. El "Bicho" transita una sequía inesperada en el inicio de la cita mundialista y todavía no pudo gritar un gol propio tras el deslucido empate de Portugal frente a Congo. De hecho, el combinado luso ya disputará su encuentro ante Uzbekistán este martes con la obligación de ganar para destrabar el marcador del astro y acomodarse en el torneo.
Más allá del día a día en el torneo actual, la batalla por los libros de historia grande de los mundiales se reduce a un mano a mano electrizante entre Messi y Mbappé. Con su reciente actuación, el astro argentino escaló hasta la cima absoluta con 18 goles históricos. No obstante, el atacante francés ya igualó la mítica marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose.