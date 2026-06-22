El Mercado Municipal de Tafí Viejo se transformó en el living más grande para ver a la Selección

El espacio ubicado entre las calles San Martín y Uttinger, a pocos metros de la plaza Bartolomé Mitre, fue el punto de encuentro elegido especialmente por los jóvenes para seguir el partido. La Municipalidad instaló una pantalla gigante en el centro del predio, dispuso estratégicamente mesas y tablones, y los locales gastronómicos aportaron su oferta para acompañar la jornada. El resultado fue un mercado repleto, en el que prácticamente no cabía un alfiler, con sonrisas, cánticos y recuerdos que quedarán grabados en la memoria de los presentes.