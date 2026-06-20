Investigan como homicidio culposo el choque que dejó cuatro muertos en Leales

El comisario Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, explicó que todavía no hay una hipótesis cerrada sobre la mecánica del hecho. “El camión estaba ingresando hacia la ruta nacional. El impacto que tiene sería en la parte trasera, a la altura de las ruedas. El automóvil circulaba hacia Santiago del Estero por la ruta nacional y ahí se produjo el impacto”, indicó Ruiz.