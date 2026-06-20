Investigan como homicidio culposo el choque que dejó cuatro muertos en Leales

Resumen para apurados
- Cuatro personas murieron el sábado tras chocar su auto contra un camión en la ruta 9, Leales, en un hecho investigado por la Justicia como presunto homicidio culposo.
- El auto impactó las ruedas traseras del camión que ingresaba a la ruta desde un cañaveral. La policía perita las luces del camión y la visibilidad nocturna en la zona.
- La fiscalía ordenó la aprehensión del camionero y el secuestro de los vehículos. Las pericias mecánicas serán clave para determinar las responsabilidades penales del caso.
Un viaje por la ruta nacional 9 terminó en tragedia este sábado a la madrugada. Cuatro personas oriundas de Santiago del Estero murieron en un siniestro vial ocurrido cerca de las 4.30, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales.
Según el informe policial de la Comisaría de Romera Pozo, el choque involucró a un camión Mercedes Benz L1624 con acoplado, conducido por Cristian José Beltrán (45), domiciliado en Monteagudo, departamento Simoca, y a un Ford Ka gris en el que viajaban las víctimas.
En el auto iban Daniel Alberto Díaz (57), quien conducía el vehículo; Sandra Isabel Ligios (59), Macarena Russo Ligios (31) y una niña de siete años. Todos tenían domicilio en la ciudad de Santiago del Estero. Personal del servicio de emergencias 107 constató la muerte de los cuatro ocupantes del rodado menor en el lugar.
La mecánica del choque
De acuerdo con la reseña policial, el camión habría salido desde un campo de plantación de caña de azúcar, de oeste a este, hacia la ruta nacional 9. Al subir a la cinta asfáltica, giró hacia el norte y, por causas que se investigan, fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el automóvil.
El comisario Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, explicó que todavía no hay una hipótesis cerrada sobre la mecánica del hecho. “El camión estaba ingresando hacia la ruta nacional. El impacto que tiene sería en la parte trasera, a la altura de las ruedas. El automóvil circulaba hacia Santiago del Estero por la ruta nacional y ahí se produjo el impacto”, indicó Ruiz.
Consultado sobre si el camión tenía las luces reglamentarias o si pudo haber existido algún desperfecto técnico en el auto, el jefe policial aclaró que esa circunstancia forma parte de la investigación. “Si tenía las luces reglamentarias, pero últimamente en nuestros caminos, durante la noche, algunas partes no se observan bien. Si se viaja de noche, no son tan visibles, sobre todo en la parte de abajo”, sostuvo Ruiz.
El estado de la ruta
El jefe de la Regional Este señaló que la calzada se encuentra en buenas condiciones y precisó que el siniestro ocurrió en una zona de cruce entre la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306. “La ruta se encuentra en buenas condiciones. Se descartan problemas por ese motivo”, explicó Ruiz.
El trabajo de los peritos se extendió durante varias horas. Según indicó el comisario, hacia las 13 la circulación ya se había restablecido en la zona. “A las 13, el trabajo policial ya había terminado y la circulación volvió a la normalidad”, afirmó Ruiz.
Intervención judicial
La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la Unidad Fiscal de Homicidios N°2 del Centro Judicial Capital.
A las 6.45 de hoy se presentó personal de la División Criminalística Este, que realizó la investigación correspondiente.
Luego de las primeras medidas, la Unidad Fiscal dispuso que Beltrán quedara aprehendido por peligro en la demora. También se ordenó el secuestro de los vehículos involucrados.
Traslado a Santiago del Estero
Los cuerpos fueron trasladados por personal de Bomberos de la Policía de Tucumán a la morgue del hospital de Santa Rosa de Leales. Luego fueron entregados a sus familiares y retirados para su traslado a Santiago del Estero.
Según la información policial, Richard Darío Suárez, de 35 años, es padre de la menor fallecida y pareja de una de las víctimas. El hombre sería personal policial y prestaría servicio como custodia del gobernador de Santiago del Estero.