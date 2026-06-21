EconomíaINFORME PRIVADO Dos tercios de los tucumanos reconoce que al menos tiene una deuda El mayor compromiso de las familias es con las tarjetas. Por los intereses bancarios, en el último año crecieron los pedidos a financieras y a familiares, según Sociología y Mercado. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EL IMPACTO EN EL BOLSILLO. Cuatro de cada 10 tucumanos reconoce que ajusta gastos para mantener un “equilibrio económico frágil”. Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril y alcanzó su mejor nivel en seis meses ¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente? El comercio exterior marcó un récord histórico: el superávit de mayo alcanzó U$S3.504 millones Uso inteligente de la tarjeta de crédito: cuándo conviene pagar en cuotas y cuándo no Crisis del consumo: en mayo volvió a caer fuerte el gasto de los hogares en productos básicos Lo más popular Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder) Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol Ranking notas premium Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza "Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán