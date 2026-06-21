EconomíaINFORME PRIVADO

Dos tercios de los tucumanos reconoce que al menos tiene una deuda

El mayor compromiso de las familias es con las tarjetas. Por los intereses bancarios, en el último año crecieron los pedidos a financieras y a familiares, según Sociología y Mercado.

EL IMPACTO EN EL BOLSILLO. Cuatro de cada 10 tucumanos reconoce que ajusta gastos para mantener un “equilibrio económico frágil”.
EL IMPACTO EN EL BOLSILLO. Cuatro de cada 10 tucumanos reconoce que ajusta gastos para mantener un “equilibrio económico frágil”.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

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