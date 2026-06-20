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Desendeudamiento familiar: una por una, las provincias que ofrecen programas para refinanciar deudas en 2026

Con tarjetas de crédito al límite y préstamos para llegar a fin de mes, los programas provinciales de alivio financiero ayudan a las familias endeudadas a ponerse al día.

Desendeudamiento familiar: una por una, las provincias que ofrecen programas para refinanciar deudas en 2026
Foto: cfin.com.ar
Por Milagro Corbalán Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Diversas provincias argentinas lanzaron en 2026 programas de refinanciación para que las familias salden deudas de tarjetas y créditos ante los altos niveles de mora.
  • Ante la falta de un plan federal, distritos como Buenos Aires, CABA y Santa Fe ofrecen plazos de hasta 72 meses y tasas subsidiadas para contener la morosidad familiar.
  • Estas medidas buscan dar alivio financiero a los hogares en el corto plazo, mientras provincias como Tucumán impulsan leyes para diagnosticar el sobreendeudamiento local.
Resumen generado con IA

Los niveles de mora en Argentina se encuentran en sus niveles más altos en los últimos años. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales se convirtieron en las herramientas a mano para paliar las consecuencias y dificultades de la difícil situación económica que atraviesa el país. En este marco, diferentes provincias anunciaron programas especiales para ayudar a las familias con mayores deudas a ponerse al día con sus obligaciones.

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Aún no hay un plan de desendeudamiento familiar federal que busque instalarse con las mismas condiciones en todo el país. Por eso las gestiones provinciales propusieron un sostén para quienes tengan meses de deudas pendientes.

Provincias con programas de desendeudamiento

Provincia de Buenos Aires

El Banco Provincia ofrece dos líneas para el desendeudamiento en hasta 72 meses. Una, para quienes tengan atrasos de hasta 90 días con una tasa anual del 39%. Otra, para quienes tengan deudas superiores a ese período, con una tasa del 31%.

Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires acaba de presentar su programa de desendeudamiento que ofrece una tasa anual fija máxima de 35% y plazo de hasta 24 meses. Podrán aplicar quienes tengan deudas de tarjeta de crédito o préstamos de entidades financieras en Situación 2 o Situación 3 –entre 60 y 180 días– que superen el 30% de los ingresos del hogar. Además, deberán tener ingresos menores a 10 salarios mínimos y residencia en CABA hace al menos dos años.

Santa Fe

En Santa Fe, donde la morosidad supera el 25% de los ingresos familiares, se propuso el Plan de Protección de los Ingresos. La provincia fijó ese número como líimte para el descuento por créditos. Además, el Banco Santa Fe ofrece créditos para consolidar o refinanciar deudas en plazos de hasta 60 meses.

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Corrientes

El programa Corrientes Sostiene de asistencia financiera ofrece refinanciación a las deudas de tarjeta de crédito en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos porcentuales. También se creó la línea Corrientes Sostiene Empresas para refinanciar hasta el 80% de la deuda de las compañías hasta en 12 cuotas fijas.

Proyecto para hacer frente a la deuda en Tucumán

La senadora Silvia Elías de Pérez presentó un conjunto de proyectos para abordar el sobreendeudamiento de los tucumanos. La propuesta, presentada en la segunda semana de mayo, consiste en crear un observatorio para hacer un diagnóstico sobre la situación económica de las familias tucumanas; agregar una mesa de ayuda especializada para asesorar a personas con deudas en la defensa del consumidor; y extender la exención de Ingresos Brutos a trabajadores de oficios o con títulos terciarios, ya que hasta ahora solo quienes tienen títulos universitarios no pagan este impuesto.

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