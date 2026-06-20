Desendeudamiento familiar: una por una, las provincias que ofrecen programas para refinanciar deudas en 2026

Proyecto para hacer frente a la deuda en Tucumán

La senadora Silvia Elías de Pérez presentó un conjunto de proyectos para abordar el sobreendeudamiento de los tucumanos. La propuesta, presentada en la segunda semana de mayo, consiste en crear un observatorio para hacer un diagnóstico sobre la situación económica de las familias tucumanas; agregar una mesa de ayuda especializada para asesorar a personas con deudas en la defensa del consumidor; y extender la exención de Ingresos Brutos a trabajadores de oficios o con títulos terciarios, ya que hasta ahora solo quienes tienen títulos universitarios no pagan este impuesto.