El insólito offside que le anuló un gol a Uruguay y pudo cambiar su destino en el Mundial 2026
Una distracción de Agustín Canobbio en un córner derivó en una posición adelantada tan inusual como decisiva. El gol de Maximiliano Araújo fue anulado correctamente y Uruguay dejó pasar una oportunidad que pudo haber cambiado su panorama en el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- En el Mundial 2026, un insólito offside de Canobbio anuló el gol de Araújo en el empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde, impidiéndole asegurar la clasificación a 16avos.
- El offside ocurrió cuando Canobbio ejecutó un córner corto, quedó fuera del campo y recibió el pase estando adelantado, lo que invalidó la posterior definición de Araújo.
- La pérdida de estos puntos complica a la Celeste de Bielsa, que ahora se verá obligada a sumar ante España en la última fecha para clasificar a 16avos sin depender de nadie.
Uruguay no solo dejó escapar una victoria clave frente a Cabo Verde en el empate 2-2 por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. También sufrió una de las jugadas más curiosas del torneo, cuando un gol de Maximiliano Araújo fue anulado por una posición adelantada tan inusual como evidente tras la revisión de las imágenes.
La acción ocurrió a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador ya estaba igualado y el equipo de Marcelo Bielsa buscaba con insistencia el tanto que le permitiera quedar a un paso de la clasificación a los 16avos de final.
Todo comenzó con un córner desde la derecha ejecutado por Agustín Canobbio. En lugar de enviar el centro directamente al área, el futbolista decidió jugar corto y recibió nuevamente la pelota cerca de la línea final. Sin embargo, después de efectuar el primer pase quedó fuera del campo de juego y tardó unos instantes en volver a posicionarse.
Ese pequeño detalle terminó siendo determinante.
Cuando uno de sus compañeros le devolvió la pelota, Canobbio todavía estaba adelantado respecto del último defensor de Cabo Verde. Su pie izquierdo sobresalía apenas sobre la línea de fondo, que reglamentariamente forma parte del terreno de juego, por lo que el asistente interpretó correctamente que se encontraba en posición de fuera de juego.
La jugada continuó durante algunos segundos. El ataque siguió su curso con un centro al área, una mala respuesta del arquero Vozinha, que tomó y luego soltó el balón, y finalmente la definición de Maximiliano Araújo para convertir lo que parecía ser el 3-2 de la "Celeste".
Sin embargo, el festejo duró muy poco. El juez de línea levantó inmediatamente el banderín señalando la infracción previa y anuló la conquista antes incluso de que el VAR tuviera que intervenir.
Durante algunos instantes hubo dudas entre los jugadores y los hinchas uruguayos, que centraron su atención en la acción dentro del área y en una posible habilitación de Araújo. Pero la repetición dejó en claro que el fuera de juego se había producido varios segundos antes, en el momento en que Canobbio recibió nuevamente la pelota tras el córner.
La acción rápidamente se volvió viral por lo inusual de la infracción y por el costo que terminó teniendo para Uruguay. Con ese gol invalidado, el conjunto de Bielsa no pudo romper el empate y ahora llegará a la última fecha obligado a conseguir un resultado positivo frente a España para no depender de otras combinaciones.