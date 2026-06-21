Día del Padre 2026: pese a las promociones y facilidades de pago, las ventas bajaron 0,3% anual

Cosméticos y perfumería

Afectado por una transformación estructural en los hábitos de compra, el sector de Cosmética y perfumería atravesó una jornada comercial compleja y en retroceso. La dinámica de la fecha estuvo marcada por una profunda asimetría de canales, donde la caída de la actividad en los locales físicos contrastó con un crecimiento en los entornos virtuales, un panorama que se complejizó aún más por el impacto de una creciente competencia desleal de productos de origen chino adquiridos a través de plataformas digitales.