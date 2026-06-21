Régimen jubilatorio especial, trabajadores agrarios

Muchas personas que han desarrollado parte de su vida laboral en actividades rurales conocen que existe un régimen jubilatorio especial que permite acceder a la jubilación a una edad menor que la prevista para el régimen general. Sin embargo, también es frecuente encontrar trabajadores que creen reunir los requisitos cuando en realidad aún no están en condiciones de jubilarse, o que desconocen que ya tienen derecho al beneficio. Por ello, resulta fundamental realizar un análisis previsional previo antes de iniciar cualquier trámite.
Legislación vigente, requisitos
La Ley 26.727, vigente desde enero de 2013, regula el Régimen de Trabajo Agrario y establece condiciones especiales para el acceso a la jubilación de los trabajadores comprendidos en esta actividad. Para acceder a la jubilación bajo este régimen se requiere acreditar 57 años de edad para ambos sexos y 25 años de servicios con aportes en la actividad agraria, además de haberse efectuado los aportes diferenciales previstos por la normativa desde la entrada en vigencia de la ley. Ahora bien, no toda persona que haya trabajado en una finca o establecimiento rural queda automáticamente comprendida en este régimen. Uno de los requisitos más importantes es que el trabajador haya prestado servicios en relación de dependencia directa para la empresa que explota la actividad agraria. Es decir, debe existir una vinculación laboral directa con el empleador rural alcanzado por la normativa específica.
Prorrateo de edad y años de aportes
En la práctica suelen presentarse situaciones complejas. Muchos trabajadores alternaron tareas rurales con actividades desarrolladas bajo otros regímenes previsionales, ya sea en la industria, el comercio, la construcción o actividades independientes. En esos casos surge una herramienta fundamental del Derecho Previsional: el prorrateo de edad y años de servicios. El prorrateo permite determinar cuál es la edad jubilatoria exigible y la cantidad de años de aportes efectivos, cuando una persona registra aportes en distintos regímenes con diferentes requisitos de edad y servicios. A través de este cálculo se establece si el trabajador ya reúne las condiciones para acceder a la jubilación o cuánto tiempo le resta para obtener el beneficio.
Este análisis previo resulta indispensable porque evita iniciar trámites sin reunir los requisitos necesarios y, al mismo tiempo, permite detectar casos en los cuales el trabajador ya se encuentra en condiciones de jubilarse sin saberlo. Con frecuencia atendemos personas que han desarrollado gran parte de su vida laboral en actividades rurales y que desconocen el impacto que esos años de servicios tienen sobre su futura jubilación. También encontramos situaciones en las que un correcto análisis del prorrateo permite adelantar significativamente la fecha de acceso al beneficio.
Una situación muy frecuente en los trabajadores agrarios es el desempeño de la actividad por temporadas, por lo cual, además del prorrateo (en caso de ser necesario), debemos elevar el tiempo de servicios efectivamente prestado, para evaluar si alcanzamos los 25 años mínimos exigidos. La jubilación no debería comenzar con la presentación de un expediente. Debería comenzar mucho antes, con el estudio de la historia laboral, la verificación de los aportes y la planificación adecuada de cada caso.
En materia previsional, una consulta a tiempo puede evitar errores, demoras y expectativas equivocadas, permitiendo que cada trabajador conozca con precisión cuándo, en qué condiciones podrá acceder a su jubilación y, lo más importante, cual es el haber que le corresponderá percibir.