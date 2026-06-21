Régimen jubilatorio especial, trabajadores agrarios

La Ley 26.727, vigente desde enero de 2013, regula el Régimen de Trabajo Agrario y establece condiciones especiales para el acceso a la jubilación de los trabajadores comprendidos en esta actividad. Para acceder a la jubilación bajo este régimen se requiere acreditar 57 años de edad para ambos sexos y 25 años de servicios con aportes en la actividad agraria, además de haberse efectuado los aportes diferenciales previstos por la normativa desde la entrada en vigencia de la ley. Ahora bien, no toda persona que haya trabajado en una finca o establecimiento rural queda automáticamente comprendida en este régimen. Uno de los requisitos más importantes es que el trabajador haya prestado servicios en relación de dependencia directa para la empresa que explota la actividad agraria. Es decir, debe existir una vinculación laboral directa con el empleador rural alcanzado por la normativa específica.